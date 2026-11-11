El Ayuntamiento de Logroño avanza en la tramitación del próximo contrato de limpieza, para que esté listo en 2027

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LOGROÑO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño continúa dando los pasos necesarios para la próxima licitación del nuevo contrato para la limpieza viaria y la recogida de residuos en la ciudad, como ha adelantado este miércoles la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz.

Como ha incidido Sanz, este nuevo contrato "aplicará criterios de sostenibilidad con carácter integral y supondrá la renovación de maquinaria, técnicas de digitalización y la introducción de nuevos servicios".

En este sentido, la Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana "la propuesta de estructura de costes base de los diferentes conceptos", entre lo que se incluyen personal, instalaciones, maquinarias y equipos, etc..."

Igualmente, se contempla "someter este acuerdo a exposición pública durante un plazo de 20 días para, posteriormente, elevarlo al Comité Superior de Precios de Contratos del Estado cuyo informe es preceptivo en este tipo de contratos del sector público".

De este modo, como ha detallado la portavoz, "desde la parte técnica del Ayuntamiento ya se ha finalizado la tramitación, y ahora, queda la parte administrativa preceptiva y con el Consejo de Precios, tras lo que se continuará la licitación, es un paso más que este contrato vea la luz en el año 2027, que es cuando termina el que actualmente está en vigor".

PARCELA MUNICIPAL PARA LA NUEVA RESIDENCIA DE ASPACE.

La Asociación de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral de La Rioja (ASPACE) contará con una nueva residencia en el número 11 de la calle Poeta Prudencio, parcela municipal cedida por el Ayuntamiento de Logroño en 2011 al Gobierno regional.

Dentro de los trámites iniciales para crear esta nueva residencia, cuya construcción se iniciará a lo largo del año 2027, la Junta de Gobierno Local ha aprobado inicialmente la fijación de uso dotacional concreto como "Sanitario asistencial (usos estanciales)".

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE INTERVENCIÓN FAMILIAR.

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Logroño cuentan con un equipo multidisciplinar formado por trabajadores sociales, educadores sociales y psicólogos, que ofrece respuesta a las necesidades de orientación e intervención familiar, desde la promoción y prevención hasta el tratamiento de las situaciones de desprotección.

Con el objetivo de mejorar este servicio, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la licitación de una asistencia técnica para los servicios complementarios de intervención familiar por un importe de 1.673.659,41 euros (IVA incluido), que se desglosan en tres anualidades:

Año 2028 (de diciembre de 2027 a noviembre de 2028): 557.886,47 euros (IVA incluido).

Año 2029 (de diciembre de 2028 a noviembre de 2029): 557.886,47 euros (IVA incluido).

Año 2030 (del 1 al 11 de diciembre de 2029): 29.443,96 euros (IVA incluido).

Mediante este nuevo contrato, "cuyo servicio se continuará prestando con siete trabajadores sociales y un integrador social, tiene como novedad la figura del educador social, cuya intervención educativa facilitará competencias parentales, reforzará hábitos y dinámicas favorecedoras del bienestar de los menores y apoyará a las familias en la adquisición de herramientas que faciliten su participación en los distintos ámbitos", ha dicho Celia Sanz.

ASOCIACIÓN CULTURAL DE SUMILLERES DE LA RIOJA.

En el marco del convenio suscrito por el Ayuntamiento y la Asociación Cultural de Sumilleres de La Rioja para impulsar el posicionamiento de Logroño como destino internacional de referencia turístico y formativo en la cultura del vino, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la primera adenda del acuerdo, dotada con 50.000 euros.

Mediante esta cuantía el Ayuntamiento colabora con iniciativas la Escuela Sumillería de La Rioja, cuyas sesiones se imparten en el Centro de la Cultura del Rioja; el concurso de sumilleres de La Rioja; o diferentes catas, cursos y presentaciones profesionales, entre otras actividades.

AYUDAS PARA PROYECTO DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA.

Por último, con el objetivo de apoyar a proyectos de dinamización y promoción turística que se desarrollan en la ciudad, el Ayuntamiento de Logroño cuenta con un programa de ayudas para apoyar en esta materia a empresas, autónomos, asociaciones turísticas y organizaciones sin ánimo de lucro del sector turístico de Logroño.

Entre estas tipologías de proyectos turísticos figuran el enoturismo, el turismo gastronómico, el de congresos (MICE), el artístico-cultural, el turismo activo, el familiar y el senior.

En este marco, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la concesión provisional de 27 ayudas por una cuantía total de 210.000 euros, que se desglosan en las siguientes líneas de subvenciones:

Línea 1 (destinada a proyectos turísticos desarrollados por asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro): 13 ayudas y 104.000 euros.

Línea 2 (destinada a proyectos turísticos desarrollados por empresas y profesionales presupuestaria): 14 ayudas y 106.000 euros.