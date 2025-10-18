El Ayuntamiento de Logroño celebra el Día de las Bibliotecas con actividades del 22 al 25 de octubre

LOGROÑO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño se une un año más a la celebración del Día de las Bibliotecas, que se conmemora el 24 de octubre, con un programa de actividades que se desarrollará del 22 al 25 de octubre en la Biblioteca Rafael Azcona y en el Punto de Lectura La Rosaleda, en El Espolón.

Durante cuatro días, la biblioteca se convertirá en escenario de presentaciones literarias, talleres, cuentacuentos, narraciones orales y propuestas creativas destinadas a todos los públicos, con el objetivo de destacar su papel como espacios de encuentro, conocimiento y convivencia.

El lema elegido este año por el Ministerio de Cultura y Deporte, 'Contra la desinformación: bibliotecas', subraya la función de las bibliotecas en la lucha contra la manipulación informativa y la defensa de la verdad.