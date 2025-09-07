El Ayuntamiento de Logroño celebra a partir de este lunes las sesiones ordinarias de las Juntas de Distrito

LOGROÑO 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño celebra a partir de mañana, lunes 8 de septiembre, las sesiones ordinarias de las Juntas de Distrito que se llevarán a cabo de forma individualizada.

El calendario de sesiones de las próximas semanas será el siguiente:

Lunes 8 de septiembre: Distrito Norte.

Martes 9 de septiembre: Distrito Centro.

Miércoles 10 de septiembre: Distrito Este.

Jueves 11 de septiembre: Distrito Oeste.

Lunes 15 de septiembre: Distrito Sur.

Todas las sesiones tendrán lugar a las 19,45 horas en primera convocatoria y a las 20:00 horas en segunda, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

El actual Equipo de Gobierno recuperó desde el principio de la Legislatura la figura de los concejales de Distrito, con el objetivo de atender mejor a los barrios y conocer de primera mano sus necesidades, mostrando su compromiso con los diferentes barrios de la ciudad. Las Juntas de Distrito se configuran como órganos de participación, consulta, información y propuesta acerca de la actuación municipal.

Permiten la participación de los vecinos, sus colectivos y las entidades ciudadanas de un distrito en la gestión de los asuntos municipales. Su finalidad esencial es la de promover una reflexión conjunta entre la ciudadanía y las autoridades municipales en torno a los asuntos que afectan a la vida cotidiana de los distritos y sus barrios, haciendo posible una implicación responsable de la ciudadanía en la gestión municipal.