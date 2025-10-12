El Ayuntamiento de Logroño colabora en las XXXIII Jornadas Alzheimer organizadas por AFA Rioja

LOGROÑO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Políticas de Familia, Sociales y Discapacidad, Patricia Sainz, ha conocido, de la mano de representantes de la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer de La Rioja (AFA Rioja), el programa de actividades de las XXXIII Jornadas Alzheimer, que se celebrarán del 14 al 16 de octubre en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía de Logroño.

Estas jornadas, abiertas a todo el público, tienen como objetivo divulgar los avances en la investigación y tratamiento del Alzheimer, así como ofrecer herramientas para comprender y gestionar mejor los aspectos emocionales y familiares vinculados a esta enfermedad.

El programa dará comienzo el martes, 14 de octubre, a las 19,30 horas con la ponencia 'Nuevos tratamientos antiamiloide en enfermedades de Alzheimer', a cargo de Belinda Matute, neuróloga de la Unidad de Trastornos Cognitivos y Demencias del Servicio de Neurología del Hospital San Pedro de Logroño.

La segunda jornada, el miércoles, 15 de octubre, a las 19,30 horas, estará dirigida por Anabella Martínez, psicóloga experta en neuropsicología clínica y profesional de AFA Rioja, quien ofrecerá la conferencia 'Inteligencia emocional: cómo gestionar las emociones'.

Las jornadas concluirán el jueves, 16 de octubre, a las 19,30 horas, con la ponencia 'Papel de la Atención Temprana en la sospecha diagnóstica y manejo del deterioro cognitivo temprano', impartida por José Luis Trapero, médico de Atención Primaria en el Centro de Salud de Haro.