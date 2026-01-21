El Ayuntamiento de Logroño contará con una partida inicial de 1,84 millones en 2026 para ayudas de emergencia social

Archivo - La portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, en comparecencia de prensa - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño contará con una partida inicial de 1,84 millones durante el ejercicio 2026 para ayudas de emergencia social, como ha reseñado este miércoles la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz.

Una partida, ha afirmado, que va a ser "flexible" y que se podrá ampliar según las necesidades, "por lo que nadie se quedará sin atender", ha afirmado.

Ha recordado la portavoz que estas ayudas son "un gasto necesario para aquellos colectivos más vulnerables y que intenta apoyar y ayudar en aquellas necesidades que son básicas como puede ser el cuidado personal, la propia economía familiar o también aquellas derivadas de la manutención o la adquisición de material educativo o también el comedor escolar".

"Se trata de dar un apoyo a aquellas familias más vulnerables en aquellas necesidades, como decimos, básicas del día a día. Para ello se ha aprobado un gasto que asciende a 1.900.000 euros. Por lo tanto, las demandas y las necesidades en cuanto a esas ayudas de emergencia social inicialmente estarían cubiertas", ha finalizado.