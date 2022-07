El Ayuntamiento de Logroño da más de 31.300 euros a Federación de Asociaciones de Vecinos para fomentar la participación

LOGROÑO, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño dará algo más de 31.300 euros a la Federación de Asociaciones de Vecinos de La Rioja para fomentar la participación ciudadana. Así se prevé, un año más, en el convenio que este martes han renovado con su firma el alcalde de la capital riojana, Pablo Hermoso de Mendoza, y la presidenta de la entidad vecinal, María Ángeles Matute.

Así, el convenio aboga por que la Federación juegue un destacado papel en los presupuestos participativos, en el fomento de debates sobre administración local y sociedad civil, en la realización de actos de promoción pública del asociacionismo, así como el mantenimiento y cumplimiento de los fines de la Federación de Asociaciones Vecinales.

En la firma del acuerdo, Hermoso de Mendoza ha subrayado que "tanto el Ayuntamiento como las asociaciones vecinales compartimos un objetivo común que se plasma en este acuerdo anual, que es el impulso de la participación ciudadana en la vida local y favorecer el desarrollo de las entidades que defienden y promueven los mismos fines de defensa, fomento y mejora de los intereses generales o sectoriales del vecindario".

En este sentido, según el primer edil, "si Logroño ofrece a su ciudadanía servicios de calidad es, en gran medida, porque contamos con vecinas y vecinos activos, que participan en la construcción de la ciudad, muchos de ellos a través de las asociaciones vecinales que canalizan sus sugerencias o proyectos a través de la Federación de Asociaciones de Vecinos de La Rioja, en un contacto directo y estrecho con el Ayuntamiento de Logroño a través de su Concejalía de Participación Ciudadana".

"Un ejemplo de ello", añade, "es la elaboración de los Presupuestos Participativos, donde esta federación juega un papel fundamental en el proceso de participación ciudadana gracias a su labor de promoción para fomentar la participación directa de la ciudadanía, así como en las tareas posteriores y las diferentes reuniones con vecinos de la ciudad para hacer llegar a este Ayuntamiento las propuestas, proyectos, quejas, sugerencias o necesidades".

Así, los Presupuestos Participativos toman protagonismo en este nuevo convenio, que incide en seguir aportando las herramientas necesarias a este importante instrumento de democracia directa, y por seguir haciendo viable el proceso de participación ciudadana respecto a este apartado fundamental de la política municipal.

El convenio también incide en una mayor transparencia y eficiencia en la gestión municipal, al compartir entre todos el debate acerca de en qué se van a invertir los ingresos públicos, así como en una mejora de la comunicación entre la Administración municipal y la ciudadanía logroñesa gracias a la generación de espacios de interlocución entre políticos, vecinos, colectivos y técnicos.

Como ha resaltado María Ángeles Matute, "se subraya en el convenio la importancia de la participación, pero no de modo abstracto, sino en un sentido práctico en cosas concretas que hagan mejorar la ciudad", a lo que ha sumado "la cercanía con el alcalde, algo frecuente en Logroño, pero que no lo es de normal, y esa lejanía entre los ciudadanos y los políticos no es lo más adecuado".

EL CONVENIO.

El convenio comprende las actividades realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, que se concretan en varias áreas de participación.

Así, contempla la colaboración en el funcionamiento ordinario de la Federación, tanto en el mantenimiento de la sede, como en gastos de personal y desarrollo de actividades durante el presente ejercicio; y la colaboración en el proceso de elaboración de los Presupuestos Participativos para el año 2023.

Del mismo modo, se incluyen actos de promoción pública y difusión del trabajo de las asociaciones y de la unidad de información y participación ciudadana del Ayuntamiento a través de la Federación de Asociaciones Vecinales.

Por último, se encuentran las Jornadas de Participación Ciudadana, a través de unas sesiones de debate y reflexión sobre administración y sociedad civil.

Esta actividad tendrá por objeto realizar unos encuentros vecinales de ámbito nacional e internacional en Logroño para dialogar sobre buenas prácticas participativas.

Asimismo, en colaboración del Consistorio, se podrán desarrollar colaboraciones e intervenciones en encuentros y eventos fuera del término municipal que tengan que ver con la temática objeto del convenio.