El Ayuntamiento de Logroño da por recibida la obra de la residencia de mayores en Muebles Lis, que abrirá "en breve"

LOGROÑO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su reunión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado la recepción de la obra de la futura residencia de mayores que se ha construido en el solar de Muebles Lis, en Avenida de Lobete.

Una instalación que, como ha apuntado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, se prevé que entre en funcionamiento "en breve".

Como ha explicado Sanz, "el Ayuntamiento de Logroño continúa dando el impulso necesario para la remodelación integral de la Avenida de Lobete, tras más de 20 años de expedientes bloqueados en su tramitación".

Un impulso "para transformar este espacio, acelerando la creación de vivienda, la regeneración dotacional de este antiguo espacio industrial con nuevos viarios y espacios verdes y de recreo, y la creación de un eje ciclista este-oeste en la zona sur que conecte las estaciones con la universidad".

Así, y tras la firma del convenio suscrito recientemente entre el Ayuntamiento y Geralia Home, S.L. referente a la Unidad de Ejecución P-12.4 'Muebles Lis', la Junta de Gobierno Local ha dado hoy el visto bueno a la recepción de las obras de urbanización en este espacio por parte de la empresa.

En este sentido, la empresa vallará las zonas en las que se encuentra el armario de la acometida de suministro eléctrico de las obras que se realizarán en esta unidad de ejecución y realizará una limpieza general de las aceras para eliminar los restos de morteros y materiales de los espacios que recibirá el Consistorio.

De este modo, "en ese entorno quedaría prácticamente al 100% completada esa reurbanización". "Un entorno del que podemos sentirnos orgullosos, porque hace más de 20 años que esos expedientes estaban bloqueados y ya vemos la luz en uno de ellos, que es precisamente esta unidad de ejecución Muebles Lis", ha concluido Celia Sanz.