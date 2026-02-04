El Ayuntamiento de Logroño desvincula los cierres comerciales de la falta de obras en San Antón

Calle San Antón de Logroño. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño desvincula los últimos cierres de comercios ocurridos o previstos en la calle San Antón de las obras que se tienen que realizar en la zona.

Es más, en el caso concreto de las bajadas de persiana de establecimientos de la cadena Inditex, la portavoz del Gobierno municipal, Celia Sanz, ha asegurado que solo se deben "a la política comercial de la firma".

Así lo ha dicho a preguntas de los medios de comunicación, tras una rueda de prensa de esta misma mañana de responsables de UGT, que han mostrado su "preocupación" por la "evolución negativa del comercio", considerando que "es el resultado de una serie de decisiones económicas y urbanísticas que ponen en riesgo el comercio de proximidad, el empleo y la vida en los barrios".

En respuesta, Celia Sanz ha señalado, en primer lugar, sobre los cierres de comercios en general, que "efectivamente hay comercios que bajan la persiana, pero somos positivos en el sentido de que frente a esas persianas que se han cerrado ha habido otras muchas que también se han abierto".

Ha hecho referencia, en concreto, a que "junto con la Cátedra de Comercio, el verano pasado anunciamos el dato de que, por primera vez en tiempo, había habido más aperturas que cierres de comercios". "Los datos pueden variar, pero queremos trasladar un mensaje de que hay muchos comercios que se están abriendo y muchos otros están realizando obras para abrir", ha asegurado la portavoz.

Y precisamente, ha citado ejemplos: "estuvimos el otro día concretamente en una floristería nueva; nos consta que en la zona oeste ha abierto también dos negocios uno de estética y otro de lavado de coches; y una gran marca riojana está realizando obras en Avenida de la Solidaridad para apostar por una nueva apertura".

A ello ha sumado también "que hay marcas ya establecidas o franquicias que han apostado también por renovar sus tiendas, como Mango o Stradivarius" o hasta "algunos casos de relevo generacional, en este caso en la calle San Antón, en una mercería lencería de toda la vida".

"Estamos trabajando precisamente para que esa inercia de abrir comercios continúe, dentro de que, por supuesto, no vamos a negar que hay otros que cierran. Pero ponemos en la balanza ese equilibrio y desde luego consideramos que Logroño en estos momentos está en una buena posición en cuanto al comercio local", ha afirmado Sanz.

EL CASO DE INDITEX.

Ha sido preguntada específicamente Sanz por el caso de Inditex, que ha anunciado el cierre de su tienda de Bershka en la calle San Antón -o que ha dejado en suspenso una inversión prevista de 3 millones de euros en el establecimiento de Zara en la misma calle-.

Al respecto, la portavoz ha señalado que "Inditex es una marca que tiene una política comercial que actualmente está poniendo en práctica y que no tiene absolutamente nada que ver con las decisiones que este Ayuntamiento está tomando en cuanto a la ejecucióm de obras en la calle San Antón, eso lo puedo garantizar al cien por cien".

"Las decisiones que el grupo Inditex está tomando son exclusivamente concernientes a decisiones de su propia política comercial. Hay más de 130 tiendas que han cerrado de esta marca y que, por lo tanto, Logroño está dentro de esas decisiones de su política comercial. El Ayuntamiento de Logroño lo desliga completamente de la ejecución de las obras en la calle San Antón", ha insistido.

Ha recordado que "en lo que estamos trabajando en la calle San Antón es en la realización de esa primera fase de la rotonda, que además está ya muy avanzada, con un proceso de licitación perfectamente en curso en lo administrativo".

Sanz ha unido que "trabajamos con comerciantes, vecinos y hosteleros de la zona y nos reunimos de manera periódica con ellos para poder abordar la ejecución de esa calle como se merece, no solamente para que el proyecto sea el que quieren los vecinos, sino también con garantías de que se va a poder ejecutar con todas las condiciones de regularidad".

"Este equipo de Gobierno por supuesto que mantiene conversaciones con Inditex, lo mismo que puede mantener conversaciones con cualquier otro grupo o con cualquier otro comerciante. Pero les puedo garantizar que nada tiene que ver las decisiones de esa marca con las decisiones a nivel de obras que estamos ejecutando de una manera consensuada con los vecinos comerciantes y hosteleros de la zona", ha sentenciado.

Cuestionada además por la pérdida de unos 50 empleos con esos cierres de Inditex, Sanz ha recalcado que "la responsabilidad de esa pérdida de puestos de trabajo es de las decisiones de política comercial que ha tomado o que ha decidido ese grupo comercial".

"Son criticables, no digo que no, pero no tienen nada que ver con las decisiones que está tomando en este momento el Ayuntamiento, la responsabilidad de esa pérdida de puestos de trabajo es exclusivamente imputable a la marca comercial que ha decidido el cierre de esos establecimientos", ha concluido Celia Sanz.