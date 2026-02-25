El Ayuntamiento de Logroño entrega a Cruz Roja los más de 3.000 euros de donativos recogidos en el Belén monumental

El Ayuntamiento de Logroño entrega a Cruz Roja los donativos recogidos en el Belén monumental - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha hecho entrega este miércoles a Cruz Roja del cheque con el importe recaudado durante la pasada Navidad en el Belén monumental.

La concejala de Festejos, Laura Rivas, ha sido la encargada de entregar la aportación a Cruz Roja en La Rioja, con el objetivo de apoyar el trabajo que la entidad desarrolla en nuestra comunidad.

En total, se han recaudado 3.042,96 euros, una cifra que, tal como ha destacado Rivas, "es una muestra de la solidaridad que siempre caracteriza a esta ciudad".

La edil ha añadido que "esta aportación permitirá a Cruz Roja continuar con su labor, tanto en la cobertura de eventos, donde su personal voluntario vela por nuestra seguridad, como en otros programas dirigidos a colectivos más vulnerables".

Entre estas iniciativas se encuentran acciones orientadas a favorecer la inclusión social, el acompañamiento y apoyo a las personas mayores en su día a día, así como proyectos destinados a fomentar el autoempleo y respaldar a la juventud, entre otras líneas de actuación.