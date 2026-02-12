El Ayuntamiento de Logroño inicia una nueva campaña para luchar contra la procesionaria - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Desde el servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Logroño, se pone en marcha en los meses de febrero y marzo una campaña de prevención y lucha contra la procesionaria en las zonas verdes de la ciudad.

Este insecto se reproduce en verano, poniendo sus huevos en las copas de los pinos. Cuando eclosiona el huevo aparecen unas larvas que se van alimentando de las acículas del pino más cercanas.

Con la llegada del frío se agrupan en bolsones donde termina su desarrollo como oruga, que baja del árbol (es la fase que observamos la formación en "procesión") y se entierra en el suelo.

En verano se transforma en mariposa comenzando el ciclo de nuevo.

MEDIDAS DE ACTUACIÓN

Entre las acciones que se llevan a cabo desde el servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento, destacan las labores de vigilancia y eliminación de las bolsas de procesionarias que se detectan y se encuentran accesibles.

Se instalan también trampas para orugas en el tronco de las coníferas, que atraen a las orugas y las atrapan en sacos de arena. Estas trampas se colocan en cada árbol que se detecta que tiene nidos y permite coger casi la totalidad de las orugas. Este saco se retira al final de la estación y se quema.

En julio se colocarán trampas con feromonas sexuales en los principales pinares (La Grajera, Enamorados, Horcajo). El macho en su vuelo se ve atraído por estas feromonas y queda atrapado. Para complementar todas estas medidas, se ha instalado cartelería anunciando del peligro en los parques que se ven afectados por este insecto.

RECOMENDACIONES PARA MENORES Y MASCOTAS

Desde el servicio de Parques y Jardines hacen un llamamiento a la población para que eviten en lo posible el contacto con estas orugas y ofrecen algunas propuestas de prevención para evitar el envenenamiento por contacto con procesionaria. Entre las recomendaciones destacan evitar zonas de pinos y coníferas, atar al perro y avisar a las autoridades en caso de detectar una plaga.