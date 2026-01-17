El Ayuntamiento de Logroño lanza el concurso 'Familias sin Humo' para fomentar hogares libres de tabaco

El Ayuntamiento de Logroño lanza el concurso 'Familias sin Humo' para fomentar hogares libres de tabaco
El Ayuntamiento de Logroño lanza el concurso 'Familias sin Humo' para fomentar hogares libres de tabaco - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO
Europa Press La Rioja
Publicado: sábado, 17 enero 2026 18:25
Seguir en

    LOGROÑO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Logroño, a través del área de Salud de la Unidad de Servicios Sociales, convoca un año más el concurso 'Familias sin humo', dirigido a las familias logroñesas. El certamen tiene el objetivo de lograr que no se fume en los hogares para proteger la salud de los menores, a la vez que se opta a premios para toda la familia. El programa 'Familia sin humo' está destinado a las familias de Logroño con hijos o hijas desde los 11 años (6º de primaria) hasta los 14 años.

    Para participar, las familias deben comprometerse a que el hogar sea un espacio sin humo y proponer un Consejo Saludable en familia -tipo eslogan- relacionado con la prevención del tabaco en el hogar. Las familias deberán transmitir su propuesta con los datos familiares a los correos electrónicos sociales@logrono.es o larioja@contraelcancer.es antes del 1 de marzo.

    La participación en este concurso es por unidad familiar completa, de todas las personas que conviven en el mismo domicilio. Pueden participar familias que, previamente al concurso, fumen o no, ya que lo importante es dejar de lado este hábito tan poco saludable, incluidos los cigarrillos electrónicos. El tiempo de duración del concurso es entre marzo y mayo, periodo en el que las familias se comprometen a tener hogares libres de humo.

    El mejor lema conseguirá premios para toda la familia: un vale de 100 euros canjeable por material deportivo o educativo, un abono semestral familiar en Logroño Deporte, válido hasta finales de año, y bonos para la pista de patinaje y el spa de Lobete.

    Los padres y madres, un modelo a seguir Los padres y las madres son un modelo que los hijos e hijas tienden a imitar; si no fuman nada es más probable que ellos no fumen. Además, hay estudios y evidencias científicas sobre el daño en la salud que causa el humo ambiental del tabaco en los más pequeños.

    Una exposición de los niños y niñas al humo del tabaco en los hogares incrementa hasta cuatro veces el riesgo de sufrir cáncer de pulmón en la edad adulta. Se recomienda siempre proteger a los más pequeños de ambientes con humo, hablar con ellos de las problemáticas que las adicciones desencadenan y desmitificar bulos, así como evitar siempre fumar en espacios cerrados como el coche.

PROGRAMAS MUNICIPALES EN PRO DE UNA JUVENTUD SANA Y SIN ADICCIONES

   El concurso 'Familias sin Humo' surge para complementar y reforzar los objetivos preventivos del programa 'Clase sin Humo' que se lleva a cabo con alumnado de 1º y 2º de la ESO. En este curso participan 12 centros, 37 aulas con un total de 828 alumnos y alumnas que junto a sus tutores y tutoras están comprometidos a no fumar.

    Estos programas se realizan con la colaboración de la Asociación Española contra el Cáncer en Logroño, a través de un convenio anual que el Ayuntamiento mantiene con esta entidad. La asociación ofrece un curso gratuito para dejar fumar para aquellos padres o madres fumadores que se inscriban.

    'Clase sin Humo' y 'Familia sin humo' forman parte, junto con el programa 'Menores sin alcohol', de las acciones que se llevan a cabo desde Servicios Sociales para prevenir adicciones en los más jóvenes, sobre todo de tabaco y alcohol.

    Desde esta área se trabaja con el objetivo de evitar o retrasar el momento y la edad en que los adolescentes toman contacto con estas primeras drogas. Más información sobre los distintos programas, bases del concurso y ficha de inscripción en las páginas logrosaludable.es y logrono.es, en los correos electrónicos larioja@contraelcancer.es y sociales@logrono.es y en los teléfonos 010 y 941 244412.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado