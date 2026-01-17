El Ayuntamiento de Logroño lanza el concurso 'Familias sin Humo' para fomentar hogares libres de tabaco - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, a través del área de Salud de la Unidad de Servicios Sociales, convoca un año más el concurso 'Familias sin humo', dirigido a las familias logroñesas. El certamen tiene el objetivo de lograr que no se fume en los hogares para proteger la salud de los menores, a la vez que se opta a premios para toda la familia. El programa 'Familia sin humo' está destinado a las familias de Logroño con hijos o hijas desde los 11 años (6º de primaria) hasta los 14 años.

Para participar, las familias deben comprometerse a que el hogar sea un espacio sin humo y proponer un Consejo Saludable en familia -tipo eslogan- relacionado con la prevención del tabaco en el hogar. Las familias deberán transmitir su propuesta con los datos familiares a los correos electrónicos sociales@logrono.es o larioja@contraelcancer.es antes del 1 de marzo.

La participación en este concurso es por unidad familiar completa, de todas las personas que conviven en el mismo domicilio. Pueden participar familias que, previamente al concurso, fumen o no, ya que lo importante es dejar de lado este hábito tan poco saludable, incluidos los cigarrillos electrónicos. El tiempo de duración del concurso es entre marzo y mayo, periodo en el que las familias se comprometen a tener hogares libres de humo.

El mejor lema conseguirá premios para toda la familia: un vale de 100 euros canjeable por material deportivo o educativo, un abono semestral familiar en Logroño Deporte, válido hasta finales de año, y bonos para la pista de patinaje y el spa de Lobete.

Los padres y madres, un modelo a seguir Los padres y las madres son un modelo que los hijos e hijas tienden a imitar; si no fuman nada es más probable que ellos no fumen. Además, hay estudios y evidencias científicas sobre el daño en la salud que causa el humo ambiental del tabaco en los más pequeños.

Una exposición de los niños y niñas al humo del tabaco en los hogares incrementa hasta cuatro veces el riesgo de sufrir cáncer de pulmón en la edad adulta. Se recomienda siempre proteger a los más pequeños de ambientes con humo, hablar con ellos de las problemáticas que las adicciones desencadenan y desmitificar bulos, así como evitar siempre fumar en espacios cerrados como el coche.

PROGRAMAS MUNICIPALES EN PRO DE UNA JUVENTUD SANA Y SIN ADICCIONES

El concurso 'Familias sin Humo' surge para complementar y reforzar los objetivos preventivos del programa 'Clase sin Humo' que se lleva a cabo con alumnado de 1º y 2º de la ESO. En este curso participan 12 centros, 37 aulas con un total de 828 alumnos y alumnas que junto a sus tutores y tutoras están comprometidos a no fumar.

Estos programas se realizan con la colaboración de la Asociación Española contra el Cáncer en Logroño, a través de un convenio anual que el Ayuntamiento mantiene con esta entidad. La asociación ofrece un curso gratuito para dejar fumar para aquellos padres o madres fumadores que se inscriban.

'Clase sin Humo' y 'Familia sin humo' forman parte, junto con el programa 'Menores sin alcohol', de las acciones que se llevan a cabo desde Servicios Sociales para prevenir adicciones en los más jóvenes, sobre todo de tabaco y alcohol.

Desde esta área se trabaja con el objetivo de evitar o retrasar el momento y la edad en que los adolescentes toman contacto con estas primeras drogas. Más información sobre los distintos programas, bases del concurso y ficha de inscripción en las páginas logrosaludable.es y logrono.es, en los correos electrónicos larioja@contraelcancer.es y sociales@logrono.es y en los teléfonos 010 y 941 244412.