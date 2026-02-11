El Ayuntamiento de Logroño licita la cesión de la planta baja del Colegio San Bernabé para vivero de empresas

Archivo - El nuevo centro San Bernabé, por dentro - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha licitado la cesión de la planta baja del Colegio San Bernabé para vivero de empresas, por un importe inicial de casi 92.000 euros.

Como ha recordado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, "tras la reforma realizada en el emblemático Colegio San Bernabé, la primera planta de este espacio, ubicado en la calle Rodríguez Paterna 26, acoge ya la sede de la empresa Tragsatec en la ciudad, en la que trabajan 44 profesionales de distintas especialidades".

Con el objetivo de "dotar al edificio de más actividad profesional y empresarial", la Junta de Gobierno Local ha aprobado "la licitación para la cesión temporal de la planta baja, de 430,09 metros cuadrados, que acogerá un espacio de coworking, emprendimiento y vivero de nuevas empresas".

Se trata de una contratación patrimonial de uso privativo que se realizará mediante régimen de concesión y concurrencia pública. El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de 91.948,20 euros, referido al canon total hasta la finalización del plazo concesional, que será de cuatro años más uno de prórroga.

El adjudicatario podrá disponer de forma exclusiva de una sala de reuniones, tres oficinas, una sala de coworking, una de reprografía y aseos, además de disfrutar de espacios de uso común del edificio.

Este espacio multidisciplinar busca generar un entorno laboral y creativo adecuado para impulsar ideas de negocio, emprendimiento de proyectos, formación, nuevas iniciativas empresariales y apoyo a profesionales, en un entorno de trabajo que se adapta a las necesidades actuales de los emprendedores y profesionales autónomos, promoviendo la colaboración, creatividad y la innovación, un referente a nuevos talentos y proyectos.