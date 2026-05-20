El Ayuntamiento de Logroño licita por más de 307.500 euros y cuatro años el control de aves en la ciudad

Archivo - Palomas - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado la licitación del contrato para el servicio de control y gestión de aves sinantrópicas y silvestres, entre las que se encuentran la paloma o el estornino.

Dotado con una cuantía de 307.570,81 euros (IVA incluido), el contrato se desglosa en cuatro anualidades:

Año 2026 (del 1 al 30 de noviembre): 8.543,63 euros (IVA incluido).

Año 2027 (de diciembre de 2026 a noviembre de 2027): 102.523,60 euros (IVA incluido).

Año 2028 (de diciembre de 2027 a noviembre de 2028): 102.523,60 euros (IVA incluido).

Año 2029 (de diciembre de 2028 a noviembre de 2029): 93.979,97 euros (IVA incluido).

Como ha destacado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, "ese control de palomas y estorninos principalmente es una cuestión que puede parecer menor, pero que no lo es".

Así, ha recordado que "lo que se intenta es paliar la situación que nos encontramos en muchas ocasiones con la invasión de ese tipo de aves que no solamente resultan molestas para el día a día de los vecinos de Logroño, sino que también es una cuestión de salud pública".

"De ahí que este contrato se vaya renovando porque es fundamental tener ese control, que se realiza a través de dormideros específicos en diferentes zonas de la ciudad, principalmente en parques. Y también a través de técnicas disuasorias, como ruidos, luces o como la utilización de distintas aves rapaces", ha finalizado Sanz.