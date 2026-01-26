El Ayuntamiento de Logroño ofrece 572 plazas en las ludotecas municipales para las vacaciones de Semana Santa

LOGROÑO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'Programa de ludotecas municipales de Semana Santa 2026' del Ayuntamiento de Logroño ofrecerá un total de 572 plazas dirigidas a niñas y niños empadronados en Logroño, nacidos entre los años 2014 y 2021 (matriculados entre 2.º de Educación Infantil y 6.º de Primaria).

Como ha adelantado este lunes la concejala de Políticas de Familia, Servicios Sociales y Educación, Patricia Sáinz, el plazo de solicitud para familias vulnerables y prioritarias se abre el miércoles, 28 de enero.

El programa de ludotecas municipales para las vacaciones escolares de Semana Santa, cuyo objetivo es apoyar a las familias y a su conciliación, se llevará a cabo a lo largo de tres días (30 y 31 de marzo y 1 de abril) en el horario de 7,45 a 15,15 horas.

Entre las solicitudes, que se pueden presentar hasta el 3 de febrero, se dará prioridad a las familias monoparentales, numerosas, de acogida y adoptantes, así como a aquellas con problemas de conciliación en las que ambos progenitores o tutores legales trabajen y no puedan contar con ayuda externa para el cuidado de sus hijos o hijas.

Además, con el fin de apoyar especialmente a las familias y menores que requieren más este servicio, el Ayuntamiento garantiza plazas para aquellas familias en las que haya habido casos de violencia de género.

En total, el Ayuntamiento ofrece 572 plazas, que se distribuyen en las nueve ludotecas municipales: Canicas, Cucaña, El Desván, La Peonza, El Escondite, Lobete, La Comba, La Oca, El Trenecito y en el espacio infantojuvenil La Atalaya. En El Trenecito, en formato de 'ludoteca abierta', las inscripciones se podrán realizar diariamente por orden de llegada hasta completar las plazas.

La cuota para participar en el programa de ludotecas en vacaciones de Semana Santa es de 8,10 euros por participante, pero los miembros de una misma unidad familiar solo abonarán 4,05 euros.

"El objetivo de estas ludotecas es potenciar el desarrollo integral de la infancia desde el punto de vista lúdico, siendo un servicio público de referencia infantil en cada barrio y zona de la ciudad en la que se enclava cada ludoteca municipal", ha señalado Patricia Sáinz.

"En estos espacios", ha añadido la edil, "se desarrolla un proyecto educativo basado en alternativas de ocio en el que se favorece la educación en valores, la participación activa y la socialización, a la par que se apoya a las familias en su labor de crianza en unas fechas en la que, debdo a las vacaciones escolares, resulta más difícil conciliar la vida personal con la laboral".

PLAZO PARA SOLICITAR PLAZA.

El plazo para solicitar plaza en las ludotecas municipales se abrirá el 28 de enero a las 9,30 horas y se prolongará hasta el 3 de febrero a las 20,45 horas.

La ficha de solicitud está disponible en la web lojoven.es y se debe enviar por correo electrónico a cada una de las ludotecas:

Ludoteca Municipal La Oca (Casco Antiguo): ludotecalaoca@logrono.es

Ludoteca Municipal Canicas (Parque San Adrián): ludotecacanicas@logrono.es

Ludoteca Municipal Cucaña (Plaza Primero de Mayo): ludotecacucana@logrono.es

Ludoteca Municipal El Desván (Zona Oeste): ludotecaeldesvan@logrono.es

Ludoteca Municipal Lobete (Lobete): ludotecalobete@logrono.es

Ludoteca Municipal La Comba (Cascajos): ludotecalacomba@logrono.es

Ludoteca Municipal El Escondite (La Ribera): ludotecaelescondite@logrono.es

Ludoteca Municipal La Peonza (La Cava): ludotecalapeonza@logrono.es

Ludoteca Municipal La Atalaya (Valdegastea): laatalaya@logrono.es

SIGUIENTES PASOS.

Tras esta primera fase, si fuera necesario, se procederá a la baremación de las solicitudes en el caso de que hubiera más demanda que oferta. Respecto a éste, las familias con casos de violencia de género tienen plaza asegurada.

Para el resto de las plazas, se tendrá en cuenta en primer lugar a los colectivos prioritarios, que son familias numerosas, familias monoparentales, familias adoptantes, familias de acogida o familias con necesidades de conciliación en las que ambos tutores trabajan. En estos casos, de ser necesario, se efectuaría la baremación por criterio de renta.

Una vez atendidas las familias en situaciones consideradas como prioritarias, en caso de quedar plazas vacantes, podrán acceder a ellas el resto de las familias de Logroño.

Los listados provisionales se publicarán el 11 de febrero (a partir de las 16,30 horas en la web lojoven.es) y se podrán efectuar alegaciones hasta las 14 horas del 12 de febrero mediante el correo electrónico ludotecas@logrono.es. Los listados definitivos se publicarán en el mismo espacio el 18 de febrero, a partir de las 16,30 horas.

Finalmente, las inscripciones se podrán realizar desde el 23 de febrero a las 9,30 horas hasta el 5 de marzo a las 19,30 horas.

Para ello, desde las propias ludotecas se concertarán citas previas por correo electrónico o por teléfono para tramitar cada inscripción con la entrega de la documentación solicitada.

En el caso de que, una vez finalizado el proceso, quedasen plazas vacantes, se abrirá un nuevo plazo de solicitud desde el 6 de marzo a las 9,30 horas hasta el 10 de marzo a las 19,45 horas.