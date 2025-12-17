El Ayuntamiento de Logroño organiza este miércoles un taller de duelo para personas que han perdido a un ser querido

LOGROÑO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en colaboración con la Universidad Popular, Teléfono de la Esperanza y la Asociación contra el Cáncer y Color a la Vida, organiza este miércoles, en el Espacio Lagares, a las 19,00 horas, un taller de duelo dirigido a personas que han perdido a un ser querido.

Los talleres de duelo de la Unidad de Servicios Sociales del Consistorio abordan, a lo largo de distintas sesiones, información sobre las emociones y sentimientos relacionados con la pérdida, facilitando su identificación, su expresión y su normalización. Estos talleres aportan también un espacio en el que poder adquirir capacidades y habilidades cognitivas y conductuales para mejorar la vida de las personas dolientes.

Con motivo del Día internacional contra la soledad no deseada que se celebró ayer, este miércoles tendrá lugar uno de estos talleres a las 19,00 horas en el Espacio Lagares, en el que aún quedan plazas para participar. En concreto, la sesión de mañana servirá para acompañar y dar pistas de cómo poder afrontar el duelo en la Navidad.

Se trata de dar a conocer algunas indicaciones para planificar las fechas que se aproximan, poder hacer explícita la pérdida con las redes de apoyo que tenemos y encontrar maneras de simbolizar y homenajear a la persona que falta desde el recuerdo cariñoso que reconforta y repara.

El acceso es libre hasta completar aforo, se precisa inscripción en el servicio 010, los centros de servicios sociales o la Unidad de Servicios Sociales del Ayuntamiento (teléfono 941277070).