El Ayuntamiento de Logroño organiza un taller de estimulación cognitiva y memoria dirigido a personas mayores

LOGROÑO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha organizado un taller de estimulación cognitiva y memoria dirigido a personas mayores de 65 años. Esta actividad se desarrollará en cuatro sesiones de una hora y media de duración en el mes de junio.

El objetivo de esta iniciativa es favorecer el aprendizaje de técnicas para mejorar la memoria y mantener la mente activa, mediante actividades, ejercicios y juegos de atención, lenguaje, cálculo, razonamiento o control mental, entre otros.

La metodología será práctica y participativa. El trabajo en grupo permite darse cuenta de cómo otras personas resuelven sus fallos de memoria favoreciendo la motivación y la participación de sus miembros.

Así, se realizan ejercicios de atención, lenguaje y asociación, etc., para "entrenar" y desarrollar los procesos mentales que intervienen en la memoria.

Las sesiones de este taller tendrán lugar los días 16, 18, 23 y 25 de junio, de 17 a 18,30 horas, en el Centro de Servicios Sociales Acesur (entrada por Múgica 27). Esta actividad cuenta con 20 plazas disponibles.

Se puede obtener más información y realizar inscripciones a través del 010 y en la Oficina de Atención a Personas Mayores, tanto de forma presencial (Plaza de Abastos, entrada por Hermanos Moroy), telefónica (618274476) o por correo electrónico (atencionpersonasmayores@logrono.es).