LOGROÑO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño prevé ahorrar 800.000 euros al año con un nuevo modelo de compra de energía eléctrica. Para ello, la Junta de Gobierno Local ha aprobado en sus sesión de hoy la licitación del nuevo contrato, por un importe máximo de 28,5 millones de euros y un periodo de vigencia que se extiende hasta el año 2030.

Como ha apuntado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, "entre los múltiples servicios que el Ayuntamiento de Logroño presta a la ciudadanía y que requieren suministro eléctrico, el de mayor consumo es el alumbrado público".

Le siguen en volumen las instalaciones que incluyen los servicios de Logroño Deporte, los centros de enseñanza Infantil y Primaria, los consumos para la gestión de parques y jardines, las dependencias municipales ligadas a la atención turística y las de los servicios de administración general, por citar los más significativos.

Hasta la fecha, ha recordado, "los modelos de compra de energía eléctrica por parte del Ayuntamiento se basaban en una adquisición a principios de año o antes del verano, por ser escenario en los que el suministro energético podría ser más económico y con un importe anual cerrado".

O, en segundo lugar, "por agilidad administrativa, a través del acuerdo suscrito por la Federación de Española de Municipios y Provincias (FEMP) para este ámbito".

Tras probar ambas fórmulas "y con el objetivo de optimizar la compra de esta energía y lograr una reducción de su precio", el Ayuntamiento de Logroño "cambiará su estrategia en este campo y adoptará un modelo de compra de energía eléctrica indexada.

Este modelo, ha especificado Celia Sanz, "es conocido como 'Passthrough' y se basa en la compra de la energía por medio de cualquier comercializadora en tiempo real, es decir, contando con un intermediario, se contratará con las distribuidoras "diariamente, para tener la energía al precio más favorable del mercado en cada momento".

Gracias a este modelo "se estima una reducción anual sobre la factura municipal de la luz de más de 800.000 euros al año, lo que traducido a los cuatro años del nuevo contrato estaría en torno a los 3 millones de euros".

Como primer paso hacia este nuevo modelo, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la licitación del nuevo contrato para el suministro de energía eléctrica para las dependencias municipales del Ayuntamiento de Logroño, así como para la empresa Logroño Deporte desde junio de 2026 hasta mayo de 2030.

Esta licitación tendrá un importe máximo de 28.503.351,62 euros (IVA incluido) conforme a las siguientes anualidades:

Año 2026 (de junio a noviembre): 2.514.515,93 euros (IVA incluido).

Año 2027 (de diciembre de 2026 a noviembre de 2027): 7.234.206,00 euros (IVA incluido).

Año 2028 (de diciembre de 2027 a noviembre de 2028): 7.381.950,12 euros (IVA incluido).

Año 2029 (de diciembre de 2028 a noviembre de 2029): 7.529.589,12 euros (IVA incluido).

Año 2030 (de diciembre de 2029 a noviembre de 2030): 3.840.090,45 euros (IVA incluido).

"A partir de ahora tendremos que licitar una segunda fase en la que sí que tendremos que hablar de los intermediarios que son los que van a hacer esas operaciones para poder contratar la energía a precio de mercado con las distribuidoras en cada momento", ha concluido detallando la portavoz municipal.

AMPLIACIÓN DE USOS DE PARCELAS DOTACIONALES.

Por otro lado, Sanz ha recordado que "las parcelas dotacionales ubicadas en Paseo Las Norias, 1-3 y en Avenida de la Playa, 2, correspondientes al Centro de Tecnificación Deportiva Javier Adarraga cuentan actualmente con uso dotacional deportivo".

Con el objetivo de ampliar los posibles servicios de estos espacios, la Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana, de forma definitiva, la ampliación de la fijación del uso dotacional público, que pasará a ser de carácter deportivo y escolar.

La modificación responde a la solicitud formulada por la Consejería de Cultura, Deporte y Juventud para atender nuevas demandas públicas de carácter educativo relacionadas con la formación reglada asociada a la actividad deportiva, así como a la conveniencia de optimizar estas instalaciones mediante otras actividades que no impiden el desarrollo habitual de sus funciones deportivas.

SUBVENCIONES A ENTIDADES VECINALES.

Por último, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la convocatoria pública de subvenciones para el año 2026 dirigidas a entidades vecinales sin ánimo de lucro.

Se trata de ayudas destinadas a financiar gastos de mantenimiento y actividades que fomenten la participación ciudadana, la convivencia y la mejora de la calidad de vida en los distintos barrios de la ciudad.

La dotación total de esta convocatoria asciende a 99.600 euros, con cargo al presupuesto municipal vigente.

Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva y podrán subvencionar hasta el 100% del presupuesto presentado, con una cuantía mínima de 500 euros y un máximo de 8.000 euros por entidad, en función de los criterios de valoración establecidos.

El abono de las subvenciones se realizará en dos fases, con un anticipo del 80% tras la concesión definitiva y el 20% restante una vez justificados los gastos.

La convocatoria será publicada en el Boletín Oficial de La Rioja y las solicitudes deberán presentarse por medios electrónicos en el plazo de diez días hábiles desde su publicación.