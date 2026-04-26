El Ayuntamiento de Logroño, reconocido en los Premios Nacionales de Comercio Interior - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha logrado dos menciones honoríficas en los Premios Nacionales de Comercio Exterior 2025, concedidos cada año por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, tanto por su labor de dinamización y desarrollo comercial como por su papel en la Cátedra de Comercio, proyecto desarrollado junto con la Universidad de La Rioja para impulsar el comercio minorista.

El primer reconocimiento, logrado dentro de la categoría 'Premio al Compromiso Municipal con el Pequeño Comercio', reconoce la labor del Consistorio en la dinamización del comercio local, la creación de campañas innovadoras, la revitalización urbana y la capacidad de movilizar a la ciudadanía alrededor del comercio a través de diferentes actividades desarrolladas con otros agentes importantes de la ciudad, como la Cámara de Comercio de La Rioja.

Estas permiten realizar acciones como Logrostock, CUCO Cultura del Comercio o la primera edición del Plan de Digitalización del Comercio Local, entre otras iniciativas.

La segunda mención honorífica, incluida dentro de la categoría 'Premio Nacional a las Ideas Tecnológicas aplicables al Comercio', destaca las funciones de la aplicación móvil Evaltienda, desarrollada junto con la Universidad de la Rioja a través de la Cátedra de Comercio para impulsar el comercio local logroñés a través de la investigación, la formación y la creación de nuevas herramientas.

A través de la APP Evaltienda (evaltienda.unirioja.es), se ofrecen a los comerciantes recomendaciones prácticas en su camino hacia la excelencia. Una herramienta virtual accesible tanto desde dispositivos móviles como desde ordenadores personales para realizar, entre otras gestiones, un autodiagnóstico de su negocio con las consecuentes sugerencias de mejora aportadas por la aplicación.

La gala de entrega de premios se celebrará el miércoles 29 de abril, en un acto institucional que tendrá lugar en Toledo y que reunirá a las iniciativas más destacadas del sector a nivel estatal. "Ambos reconocimientos suponen un impulso extraordinario para continuar trabajando por la dinamización y la modernización de nuestro comercio local, así como un motivador reconocimiento al esfuerzo conjunto de establecimientos, profesionales y administraciones", ha destacado el alcalde de Logroño, Conrado Escobar.

Por su parte, la rectora Eva Sanz ha destacado que es "un reconocimiento a la colaboración de los distintos agentes relacionados con el comercio de Logroño y al apoyo que el Ayuntamiento de Logroño ofrece a la Cátedra de Comercio desde hace 15 años, poniendo a disposición de los comerciantes que quieren impulsar la innovación en sus comercios investigación rigurosa en el ámbito del marketing".