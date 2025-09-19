El Ayuntamiento de Logroño y el Servicio 010 modifican sus horarios de atención al ciudadano durante San Mateo

Archivo - Servicio 010 del Ayuntamiento de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de atención al público del Ayuntamiento de Logroño modificarán sus horarios, con motivo de las fiestas de San Mateo, que tendrán lugar del 20 al 26 de septiembre, según han informado este viernes desde fuentes municipales.

Así, los días 22, 23, 24 y 25, el Consistorio logroñés estará cerrado al público, mientras que el viernes 26, el horario de atención será de 9,00 a 13,15 horas.

En cuanto al Servicio de Atención Ciudadana 010 del Ayuntamiento de Logroño, el horario será el siguiente:

Atención presencial (ruedo). Día 26, de 9 a 13,15 horas. Ya el día 29, pasadas las fiestas, el horario de atención será el habitual, de 9 a 14 y de 17 a 19 horas.

Atención telefónica. De 8 a 20 horas de lunes a viernes y los sábados de 10 a 14 horas.

Se puede contactar con este servicio llamando al número 010 desde un teléfono fijo ubicado en el término municipal de Logroño; desde un teléfono móvil o desde fuera de Logroño llamando al 941 277 001; o vía Whatsapp, escribiendo al número 618 700 010.

El horario del servicio de expedición de bonobús será, el día 26 de septiembre, de 9 a 13,15 horas.