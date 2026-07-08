El Ayuntamiento de Logroño vende 47 propiedades municipales, la mayoría plazas de garaje, por casi 600.000 euros

Archivo - La portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, en comparecencia de prensa - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado la adjudicación de un total de 47 propiedades municipales, la mayoría plazas de garaje, por casi 600.000 euros.

Como ha recordado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, el Consistorio "puso en marcha en junio de 2024 un proceso de enajenación de 294 plazas de garaje y 6 trasteros de propiedad municipal, a través de 15 lotes, en los términos municipales de Logroño y Fuenmayor".

Tras la finalización del proceso inicial, "se abría la posibilidad de enajenar las propiedades no adjudicadas mediante procedimiento negociado sin publicidad, siempre que las condiciones iniciales del contrato no se modifiquen sustancialmente".

En este contexto, y tras las nuevas solicitudes recibidas para adquirir plazas de garaje y trasteros pertenecientes a los lotes pendientes, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado 47 propiedades inmuebles por una cuantía total de 597.237,85 euros (IVA incluido).

MÁS ACUERDOS.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato de limpieza y mantenimiento ordinario de la red de alcantarillado municipal a la empresa Global Omnium Medioambiente, S.L. por una cuantía de 308.049,28 euros (IVA incluido) que se desglosa en tres anualidades:

Año 2026 (de agosto a noviembre): 51.341,73 euros (IVA incluido).

Año 2027 (de diciembre de 2026 a noviembre de 2026): 154.024,64 euros (IVA incluido).

Año 2028 (de diciembre de 2027 a julio de 2028): 102.682,91 euros (IVA incluido).

Además, con el objetivo de mejorar los sistemas de climatización y su eficacia en los espacios públicos, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto de obras y la licitación del contrato de instalación de climatización en la Escuela Infantil de Primer Ciclo 'El Cubo' por un importe máximo de 202.493,06 euros (IVA incluido).

"Este proceso se suma a otras licitaciones ya en marcha, coma de la climatización de la Casa Cuna o el de la reforma de la instalación de climatización y ventilación de las dependencias de La Gota de Leche", ha recordado la portavoz.

Y, relacionado con este acuerdo, el Ayuntamiento de Logroño se encarga del mantenimiento y de las obras de reforma y renovación que se realizan en los colegios públicos de la ciudad cada año, en función de las necesidades y peticiones de cada centro.

En este sentido, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la licitación del contrato para la campaña de renovación de la instalación interior de calefacción en varios centros escolares por un importe total de 19.685,91 euros (IVA incluido).

También ha apuntado la portavoz que el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos del Ayuntamiento de Logroño cuenta en su flota de vehículos con un camión provisto de una escala telescópica articulada, con una altura máxima de 42 metros que lo convierte en el vehículo de estas características de más alcance de La Rioja.

De cara a su revisión y mantenimiento semestral y anual, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado este contrato a la empresa Talleres Sercoin, S.L. por una cuantía total de 18.479,20 euros (IVA incluido), que se desglosa en dos anualidades:

Año 2026 (revisión anual en octubre): 4.848,47 euros (IVA incluido).

Año 2027 (revisión semestral en abril y anual en octubre): 7.518,94 euros (IVA incluido).

Un acuerdo que Sanz ha aprovechado para mostrar su agradecimiento por la labor y la celeridad en la actuación de todos los servicios de emergencia implicados en el control y extinción del incendio que azotó el pasado sábado la zona de Pradoviejo hasta casi el municipio de Lardero, en el que ardieron 120 hectáreas.

Además, con el objetivo de reforzar la labor realizada por el Parque Municipal de Servicios, la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno a la licitación de un contrato para el suministro de un nuevo furgón, así como un gasto de 32.000 euros (IVA incluido).

Por último, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la concesión, de forma provisional, de 23.817,22 euros apoyar a las asociaciones vecinal de la ciudad a costear los gastos derivados del alquiler de sus sedes, en concreto:

Asociación Vecinal Siete Infantes-Las Gaunas: 7.260 euros.

Asociación Vecinal Lobete: 7.260 euros.

Asociación Vecinal Centro: 9.297,22 euros.