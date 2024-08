El Ayuntamiento recuerda que el Espacio Peñas es "una iniciativa particular" aunque dice que "se está hablando"

LOGROÑO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, por boca del hoy portavoz del equipo de Gobierno municipal Francisco Iglesias, ha recordado este miércoles que el Espacio Peñas 2.0, que se instala en la capital riojana durante las fiestas de San Mateo, es "una iniciativa particular", aunque ha apuntado que "se está hablando" al respecto con la Federación de Peñas.

A preguntas de los periodistas tras dar cuenta de los asuntos aprobados en la Junta de Gobierno Local, Iglesias ha insistido en que "el Espacio Peñas es un espacio que es de gestión de las peñas, es una iniciativa suya, una iniciativa en la que las peñas tienen todo que decir y el Ayuntamiento, como no puede ser de otra manera, colabora con ellos en la medida de las necesidades y lo que ellos piden".

"Con lo cual -ha añadido-, lo que me consta es que en estos días, y ya llevan muchos días hablando de esto, se siguen teniendo conversaciones por parte de los concejales correspondientes con los responsables de la Federación de Peñas para ubicación, actos, actividades que se puedan desarrollar allí, pero en este momento estamos en esa fase de hablar".

En este sentido, ha señalado que "ha salido publicado hoy en medios regionales que las peñas, si no he entendido mal la información, no daban por perdido ese espacio, pero se sigue trabajando, pero insisito en que hay que recordar que esa iniciativa es particular y es propia de la Federación de Peñas, no del Ayuntamiento".

Así, ha recordado que "el año pasado colaboró con el Espacio Peñas llevando programación, sobre todo conciertos, que se hubieran hecho en la Plaza del Ayuntamiento o en otras plazas de la ciudad, por ejemplo el que hizo la Cadena SER con 'Los 40 Principales'".

Un traslado de actividades que estuvo determinado porque "como eran unas fiestas de nueve días, se aprovechó la infraestructura del Espacio Peñas para llevar allí y darle un empaque mayor".

En este caso, ha argumentado Iglesias, "la Federación de Peñas tiene que definir cómo quiere, dónde quiere y qué actividades va a hacer y el Ayuntamiento en la medida de posible apoyará, pero no olvidemos que es un espacio de las peñas, un espacio particular en el que el Ayuntamiento colabora pero no organiza".

"Lo del año pasado, insisto, fue un tema excepcional en el que el Ayuntamiento consideró que por el espacio, por la duración de las fiestas y por la entidad de los conciertos que venían o de las actividades musicales, pues era bueno llevarlo a ese espacio y generar una actividad más", ha reseñado.

Y, por ello, ha recordado que "en años anteriores, y el Espacio Peñas creo que la primera aparición que tuvo fue allá por el año 2017-2018 en unas fiestas de San Mateo, ha sido siempre programación propia de las peñas".

El Ayuntamiento "ha cedido los espacios, ha puesto todos los permisos a disposición, ha colaborado siempre y eso siempre con la limpieza y con la seguridad del espacio, pero no ha intervenido en la programación del espacio, a excepción puntual del año pasado, porque se consideró por la longitud de las fiestas que era interesante llevar esas actividades allí".

"Pero no era lo habitual y no fue lo habitual y este año se está hablando con las Peñas. Han tenido reuniones los concejales y siguen hablando de este espacio", ha finalizado Iglesias quien, cuestionado también por los conciertos mateos, ha dicho que "las unidades que participan en el programa festivo siguen trabajando y me imagino que en los primeros días de septiembre, se dará cuenta por parte de los concejales correspondientes de la programación completa de las fiestas".