Ayvan Romero gana la final de la Batalla de Bandas Covers celebrada en Sala Fundición de Logroño

Ayvan Romero - @CHEMAMAESTRE

LOGROÑO, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ayvan Romero ganó la final de la Batalla de Bandas Covers, celebrada en Sala Fundición de Logroño, y se hizo con el precio, de trescientos euros, tal y como ha detallado la organización.

La final de la Batalla de Bandas - Covers puso el broche final al ciclo iniciado el pasado mes de enero con una noche "marcada por el éxito de asistencia, con el espacio completamente lleno", ha resaltado.

Además del ganador, Ayvan Romero, también participaron los finalistas David Schubert, Casual Beat y Bass in a Voice.

Ayvan Romero ofreció "una actuación cargada de sentimiento, en la que supo trasladar al escenario una fusión muy personal de flamenco y sonidos contemporáneos".

"Su cercanía y la fuerza interpretativa de sus temas generaron una conexión directa con el público, que respondió con atención y complicidad a cada momento del directo", ha indicado.

El ganador recibió un premio de 300 euros tras la valoración del jurado formado en esta ocasión por Paola Feregrino, Eder Duro y Sergio Pérez, profesionales vinculados al ámbito musical en La Rioja.

Entre otros, se tuvieron en cuenta aspectos como la calidad interpretativa, la originalidad de las versiones y la capacidad de cada propuesta para conectar con el público.

En ediciones anteriores, la Batalla de Bandas ha reconocido a formaciones como Terzero en Discordia (2023), Entrelineas (2024) y Bittercalvo (2025).

La iniciativa, organizada por Paola Feregrino en colaboración con Sala Fundición, mantiene su apuesta por impulsar el talento local y generar espacios culturales accesibles en La Rioja.