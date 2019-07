Baena (Cs) asegura que su formación "no va a apoyar un Gobierno con Concha Andreu y los comunistas

Publicado 08/07/2019 12:39:25 CET

LOGROÑO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos (Cs), Pablo Baena, ha asegurado que su formación "no va a apoyar un Gobierno de Concha Andreu con los comunistas de Izquierda Unida".

Ha sido, tras reunirse con el presidente del Parlamento riojano, Jesús María García, dentro de la ronda de contactos con los distintos portavoces parlamentarios con vistas a la próxima sesión de investidura.

Baena ha señalado que "en este momento, no hay fecha para el pleno, la candidata que va a proponer el PSOE no tiene los apoyos necesarios para ser investida presidenta", ha indicado para a continuación asegurar que "nosotros hemos trasladado nuestra posición al presidente; votaremos no a Concha Andreu y a un gobierno con los comunistas e Izquierda Unida".

A continuación, el portavoz de la formación 'naranja' ha señalado que ha pedido a García que "convoque el pleno cuanto antes y a Andreu que haga su trabajo y busque los apoyos necesarios para su investidura".

"La Rioja no se merece estar sin gobierno y la inestabilidad que esto representa", ha afirmado Baena, "en Ciudadanos estaremos en la oposición al Gobierno de Andreu, IU y de a saber quiénes más cuando consiga los apoyos que necesita si es que los consigue", ha concluido.