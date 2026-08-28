Baile, música, gastronomía y "mucha alegría", en la programación de la Casa de Andalucía para estos próximos San Mateos - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas de San Mateo 2026 de Logroño volverán a contar con las actividades de la Casa de Andalucía del 19 al 26 de septiembre en el aparcamiento del Revellín. Una nueva oportunidad para disfrutar de tradiciones, gastronomía, música y bailes característicos de la región preparadas con "mucho esfuerzo pero con mucha ilusión y, sobre todo, mucha alegría" por parte de sus responsables.

Así lo ha destacado la concejala de Festejos, Laura Rivas, durante la presentación de las actividades que comenzarán la víspera de las fiestas, el día 18 de septiembre, a las 21,00 horas, con la inauguración de la caseta y la proclamación de Reinas y Damas de Honor.

Acompañada por la presidenta y vicepresidente de la Casa de Andalucía en Logroño, María Ángeles Carmona y Luis Ignacio Arruti, la concejala ha invitado a logroñeses y visitantes a acudir a la caseta ya que "San Mateo y la Casa de Andalucía están íntimamente ligadas".

Muestra de ello son las centenares de personas que cada día acuden hasta las instalaciones para disfrutar de estas fiestas gracias al nutrido programa de actividades, conciertos, bailes, concursos, actividades o propuestas para los más pequeños y para disfrutar en familia.

Por su parte María Ángeles Carmona ha destacado el "buen ambiente" que se vive allí "todos los días". "Nos gusta mucho que se acerquen a vernos para que todos podamos disfrutar de un rato agradable".

PROGRAMA COMPLETO

Viernes 18

21,00 horas, inauguración de la caseta de la Casa de Andalucía. Proclamación de Reinas y Damas de Honor de la Casa de Andalucía.

Sábado 19

20,30 horas, disco móvil 'La tentación'.

Domingo 20

13,00 horas, hinchables.

13,30 horas, actuación del coro de la Casa de Andalucía.

18,00 horas, bingo 'bola bola' con Bárbara Reina de la Pantaloneta.

22,00 horas, orquesta 'Maialen y Patxi'.

23,00 horas, concierto 'Víctor Puri'.

00,30 horas, orquesta 'Maialen y Patxi'.

Lunes 21

13,00 horas, hinchables.

13,00 horas, venenciador de manzanilla y cortador de jamón.

18,00 horas, talleres infantiles.

22,00 horas, orquesta 'Maialen y Patxi'.

23,00 horas, concierto 'Joni y Salva'.

00,30 horas, orquesta 'Maialen y Patxi'.

Martes 22

13,00 horas, hinchables.

13,00 horas, concurso de zurracapote.

18,00 horas, bingo 'bola bola' con Bárbara Reina de la Pantaloneta.

22,00 horas, orquesta 'Maialen y Patxi'.

23,00 horas, concierto 'Bordón 4'.

00,30 horas, orquesta 'Maialen y Patxi'.

Miércoles 23

12,00 horas, degustación de bocatita de melva con pimientos del piquillo. Federación de Casas Regionales.

13,00 horas, hinchables.

19,30 horas, actuación de los grupos de baile de la Casa de Andalucía.

22,00 horas, concurso de sevillanas.

23,30 horas, orquesta 'Maialen y Patxi'.

Jueves 24

13,00 horas, hinchables.

13,00 horas, concurso de patatas a la riojana.

13,30 horas, visita Peña Logroño.

18,00 horas, bingo 'bola bola' con Bárbara Reina de la Pantaloneta.

22,00 horas, orquesta 'Maialen y Patxi'.

23,00 horas, concierto 'La Piti por rumbas'.

00,30 horas, orquesta 'Maialen y Patxi'.

Viernes 25

13,00 horas, hinchables.

13,30 horas, visita de calesas.

20,00 horas, visita Peña Rondalosa.

22,00 horas, orquesta 'Maialen y Patxi'.

23,00 horas, concierto 'Ayvan Romero'.

00,30 horas, orquesta 'Maialen y Patxi'.

Sábado 26

13,00 horas, hinchables.

13,30 horas, concierto 'Válgame el son'.

20,00 horas, concierto 'Los Siglos'.

22,00 horas, disco móvil 'La Tentación'.

23,30 horas, concierto flamenco 'Alboreá'.

01,00 horas, disco móvil 'La tentación'.