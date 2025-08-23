Banderas de Calahorra para adornar los balcones en fiestas

LOGROÑO 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra recuerda a las personas interesadas en adornar los balcones de sus viviendas con las banderas de la localidad durante las fiestas patronales de agosto pueden acercarse a partir del lunes, 19 de agosto, al departamento de Alcaldía, en la primera planta del Ayuntamiento.

Allí se les entregará una solicitud y una ficha de compromiso de devolución que deberán cumplimentar.

El Ayuntamiento de Calahorra dispone de 58 banderas de la ciudad que pone a disposición de todos los ciudadanos que quieran decorar sus balcones con la bandera de la ciudad.

Las banderas son de lona y miden 1 metro de longitud por 50 centímetros de anchura.

Tras la finalización de las fiestas patronales de agosto las banderas deberán entregarse, de nuevo, en Alcaldía.