Banderas a media asta trasladan a Adamuz un mensaje de "apoyo, cariño y solidaridad" de La Rioja

Banderas a media asta en señal de duelo - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Banderas a media asta en todos los edificios públicos de La Rioja trasladarán a los heridos, fallecidos y sus familiares del accidente ferroviario en Adamuz, mientras dure el luto oficial, un mensaje de "apoyo, cariño y solidaridad".

En la rueda de prensa en la que, cada semana, el portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, informa de los asuntos tratados en Consejo de Gobierno éste ha querido remitir "en nombre del Gobierno de La Rioja y de todos los riojanos un sentidísimo y emocionado pensamiento a todos los familiares y amigos de los fallecidos".

"Es un sentimiento de apoyo, de cariño, de solidaridad que hacemos desde luego extensivo a todos los heridos y a los equipos de emergencia y las fuerzas de seguridad que siguen trabajando en la zona", ha dicho.

Ha recordado que el Gobierno de La Rioja ha decidido sumarse a la declaración de luto oficial en todo el país que ayer hizo público el Gobierno de la Nación, desde las 12 horas de la pasada noche y hasta las 24 horas del 22 de enero.

Durante todos esos días, ondearán a media asta las banderas de los edificios públicos de la Comunidad de La Rioja.

Además, el Gobierno de La Rioja y sus representantes mantendrán su actividad de representación institucional, y de servicio público, participando en los actos oficiales, como por ejemplo en FITUR, pero suspenderán aquellos actos de la agenda que no tengan un carácter "estrictamente profesional" por respecto a las víctimas del accidente y a los familiares.