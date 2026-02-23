El Bar Montserrat 2.0 de Calahorra, primer local riojano en llegar a la final del Concurso El Mejor Torrezno del Mundo

El Bar Montserrat 2.0 de Calahorra, primer finalista riojano en el Concurso de El Mejor Torrezno del Mundo - CONCURSO EL MEJOR TORREZNO DEL MUNDO

LOGROÑO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El bar Montserrat 2.0, de Calahorra será el primer establecimiento riojano que acudirá a la final del Concurso de El Mejor Torrezno del Mundo, tras quedar segundo en las clasificatorias de Aragón imponiéndose a otros diez concursantes.

El bar regentado por George Adrián Ionita ha hecho de los Torreznos de Soria todo un arte y son afamados en toda La Rioja Baja.

La Marca de Garantía Torrezno de Soria y el restaurante Virrey Palafox de la villa soriana de El Burgo de Osma, son los convocantes de una de las pruebas gastronómicas con más solera de Soria y Castilla y León.

Montserrat 2.0, como el resto de participantes de esta semifinal, tuvo que llevar una buena "torrez" de Torreznos de Soria bien fritos y sabrosos de la Marca de Garantía Torrezno de Soria para una cata a ciegas en la que se valoró tanto el sabor, como el aroma, la textura y la presentación de uno de los productos embajadores de la gastronomía de Soria.

Uno de los parámetros que más se analizó en cada uno de los platos fue el sonido del crujir de la corteza al ser partido, una de las características que no debe faltar en un buen torrezno de Soria.

El finalista riojano competirá en El Burgo de Osma el próximo domingo 8 de marzo. Allí deberán de hacer en directo, en un tiempo máximo de 60 minutos, un buen número de buenos Torreznos de Soria que serán catados por un exigente jurado compuesto por periodistas y chefs nacionales.

Para que un Torrezno de Soria se alce como el Mejor Torrezno del Mundo deberá de pasar la estricta valoración de los jurados en una cata donde se evaluará el sabor, el aroma, la textura, la presentación, etc.

Este rey de los aperitivos debe entrar por la vista, crujir al partir, tener la carne melosa al paladar, con su porción perfecta de grasa y de magro, con una corteza consistente, crujiente, sin estar grasiento.

El premio para el ganador y para los dos finalistas será un diploma y un trofeo, además del distintivo que la Marca de Garantía Torrezno de Soria asigna anualmente a "El Mejor Torrezno del Mundo" y el de primer y segundo finalistas en el Concurso, que se han convertido en grandes reclamos turísticos y mediáticos para los amantes de este producto castellano y leonés.

Esto también conlleva entrar en la selecta lista de establecimientos catalogados como elaboradores de "El Mejor Torrezno del Mundo". Además, esta edición el ganador podrá participar en una demostración de cocina en el conocido Salón Alimentaria de Barcelona que tendrá lugar a finales de marzo.

El Torrezno de Soria es uno de los productos que más importancia está adquiriendo en los últimos años en la cocina de Castilla y León.

Durante el pasado año se consumieron en España más de 40 millones de Torreznos de Soria gracias a los más de 4,5 millones de kilos de panceta elaborados en la provincia soriana, lo que demuestra que es uno de los manjares de la cocina soriana con más renombre y éxito en aperitivo y platos.