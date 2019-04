Bárcenas: "No está acreditada la financiación irregular del Partido Popular"

Actualizado 01/04/2019 14:20:25 CET

"Cuando se celebre el juicio, los ciudadanos de La Rioja lo conocerán todo"

LOGROÑO, 1 (EUROPA PRESS)

El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas ha afirmado hoy, ante el Parlamento de La Rioja, que "no está acreditada la financiación irregular del Partido Popular" y ha considerado que "el objetivo de la sentencia" de la Audiencia Nacional era "echar al PP del Gobierno".

Bárcenas ha comparecido hoy, en el Parlamento de La Rioja, por videoconferencia y dentro de la comisión de investigación que la Cámara ha iniciado por la presunta financiación ilegal del partido en La Rioja y, en concreto, la existencia de redes de donaciones irregulares, así como adjudicaciones de contratos públicos.

El extesorero, que en principio se ha negado a contestar a las preguntas que le pudiesen hacer sobre el apunte de 200.000 euros con el nombre de la comunidad, y cuando parecía que no iba a contestar a ninguna de las cuestiones, después de un tenso interrogatorio culminado con el socialista Francisco Ocón ha afirmado que "no está acreditada la financiación del PP, sobre todo cuando la fiscal del caso ha sido nombrada con un puesto importante en Bruselas".

"El PSOE paga los favores" ha dicho al tiempo en el que ha creído que "sin una sentencia firme todo es una temeridad si la contextualizamos" en el hecho de que "el objetivo de la sentencia era echar al PP del Gobierno y cargarse a Mariano Rajoy".

Ha recordado que "estamos pendientes de una resolución en casación y no se pueden sacar consecuencias" porque "el PP tiene presunción de inocencia".

"Mis delitos fiscales son mis delitos fiscales, no del Partido Popular", ha dicho al tiempo que ha creído que "las personas son responsables de sus comportamientos personales". Ha añadido que él no está "condenado por corrupción sino por un delito fiscal".

"He hablado demasiado, más de lo que tenía que haber hablado, mi intención era no abrir la boca" ha llegado a decir. Ocón le ha indicado con anterioridad, si había "recibido mensajes de que sea fuerte".

DESARROLLO DE LA COMPARECENCIA

Tras un retraso de veinte minutos por problemas técnicos (que de hecho han supuesto que, desde La Rioja, sólo se podía oir a Bárcenas pero no verle), la sesión ha comenzado explicando el propio extesorero que no iba a contestar ninguna de las preguntas.

"Por que sus señorías no pierdan tiempo", ha indicado, "todo el tema relacionado con la financiación del partido es objeto de causa y está en sala pendiente de enjuiciamiento". A pesar de eso, la sesión ha seguido y el presidente, el diputado Diego Ubis, le ha invitado a contestar a algo si le parecía pertinente.

El diputado de Ciudadanos Tomás Martínez Flaño ha sido el primero en intervenir señalando cómo "la caja B ha del Partido Popular ha quedado acreditada" y le ha preguntado si se ratificaba en sus declaraciones, en abril de 2014, relativas a que, en 2008, el entonces secretario general del PP, Carlos Cuevas, ahora consejero de Fomento, le había entregado 200.000 euros, fruto de donativos.

A pesar de la insistencia de Martínez Flaño de que eso "consta en sus declaraciones" no ha contestado. El diputado de Ciudadanos, aún así, ha seguido y le ha preguntado si era dinero de "dudosa procedencia ajeno a la contabilidad oficial" y "si eran donaciones habituales en las sedes provinciales".

A continuación, ha llegado el turno del diputado de Podemos Germán Cantabrana, al que sí le ha contestado alguna pregunta. Así, le ha dicho que no tiene "ninguna relación personal" con Carlos Cuevas. "Con toda seguridad nos habremos visto en alguna ocasión, pero no tengo relación personal".

Bárcenas también le ha aclarado: "yo no he declarado nada en relación con La Rioja ante el juez de La Mata" (lo hizo ante el juez Ruz).

Al igual que su compañero, Cantabrana se ha referido a los 200.000 euros como "entrega a La Rioja en sus papeles" y le ha preguntado de dónde venían sus donaciones; cuestiones que han recibido el silencio de Bárcenas.

Cuando Cantabrana se ha referido al hecho de que se avecinan elecciones generales, Bárcenas ha dicho: "Sé que hay elecciones, por eso hay una comisión de investigación antes de las elecciones".

El diputado socialista Francisco Ocón el siguiente ha sido el siguiente el intervenir para aclarar que la comisión "inicio sus trabajos hace tiempo" y se inició por las "anotaciones" del extesorero.

"Disculpe, yo he sacado esa conclusión porque ustedes me lo comunicaron el pasado viernes de forma urgente", ha explicado Bárcenas, al tiempo que ha insistido en que "una vez resuelto el panorama judicial estaría encantado de responder a preguntas".

Ha vuelto a la entrada de 200.000 euros, en mano, y su salida como donación del partido nacional a La Rioja, preguntándole si concedió poderes a Cuevas y la entonces gerente, Ana Elvira Martínez, para la compra de la sede. Algo que ha dicho no recordar. "Fue en octubre de 2008 y el poder fue entregado por usted", le ha aclarado Ocón.

El socialista también el ha preguntado "si era habitual que los préstamos los pidieran cargos institucionales y no orgánicos". Un punto en el que Bárcenas ha insistido: "Perdone pero está insistiendo mi abogado que está dentro de la causa y no debo contestar".

Ocón ha seguido señlando que "quien negoció el préstamo fue Sanz Alonso, presidente del PP y del Gobierno de La Rioja, acompañado del consejero de Hacienda y del director general de Presupuestos del Gobierno de La Rioja". "Por favor no me haga declarar", se le ha acabado oyendo a Bárcenas dentro de una transmisión que estaba llegando entrecortada.

Para Ocón "suena extraño que lo que valore el Banco Santander pueda ser tener mayor contacto con la comunidad autónoma"; algo ante lo que Bárcenas ha afirmado: "Los criterios para captar clientes del Banco Santander los decidirá el banco".

Ocón se ha centrado en las declaraciones ante el juez Ruz, donde Bárcenas declaró, ha explicado, que La Rioja quería blanquear 200.000 euros para utilizarlos para financiar la sede. Le ha pregutado si Cuevas llegó a presentarle una querella, pero ha obtenido silencio.

"Tiene que entendernos, los riojanos merecemos una explicación, saber de dónde salían los 200.000 euros" y "usted declaró lo que declaró, que Cuevas le entregó en el despacho de Álvaro Lapuerta un sobre con 200.000 euros", ha insistido Ocón.

Bárcenas ha matizado: "Que se habían recaudado de manera irregular yo no lo he dicho, ese matiz no"; algo que le ha rebatido el socialista, afirmando que "el juez dijo que dentro de la conversación se entendía que estaban fuera de la contabilidad oficial, y usted dijo que efectivamente".

Ocón le ha recordado que, hace un año, fue condenado a 33 años de prisión y le ha insistido: "Los ciudadanos de La Rioja nos merecemos" saber la verdad. Bárcenas ha replicado: "No tenga duda, cuando se celebre el juicio los ciudadanos de La Rioja lo conocerán todo"

En la segunda intervención del portavoz de Podemos, Cantabrana ha preguntado sobre la información, publicada hoy en El Mundo, relativa a que la policía intentó robar a Bárcenas una copia de los discos duros que destruyó el PP.

"Eso está bajo secreto de sumario", ha contestado Bárcenas. Cantabrana ha insistido en que la comisión trata de dilucidad las "responsabilidades políticas".

A continuación, en la segunda intervención de Ocón Bárcenas ha estallado y ha sido cuando ha dicho: "No está acreditada la financiación irregular del Partido Popular", mientras el socialista decía "entenderle".

El portavoz del PP, Jesus Ángel Garrido, no ha intervenido en ningún momento.