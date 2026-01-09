El Belén de Playmobil de Clavijo recauda 1.084 euros para ARDEM - AYUNTAMIENTO DE CLAVIJO

LOGROÑO, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Clavijo y Nacho Pascual -propietario del Belén de Playmobil de Clavijo- han hecho entrega a ARDEM de 1.084 euro recaudados en la exposición instalada del 6 de diciembre al 7 de enero en el Salón de Usos Múltiples de la casa consistorial del municipio.

La visita a la muestra era de acceso libre pero el propietario del belén, así como el consistorio decidieron colocar unas huchas para que todo aquel que lo desease realizara un donativo para la entidad que atiende a enfermos con esclerosis múltiple y familiares.

El alcalde de la localidad ha asegurado estar "muy contento con el resultado tan positivo que ha tenido montar el belén en el ayuntamiento. Por un lado, ha sido un revulsivo que ha atraído a nuestro pueblo más de un millar de personas y, además -comentaba el regidor- ha recaudado una importante suma de dinero para colaborar con el proyecto que se promueve desde ARDEM para adquirir un exoesqueleto".

También ha tenido palabras de agradecimiento tanto para la pareja coleccionista "por poner a disposición de nuestro pueblo una colección en la que llevan muchos años trabajando" como para los 18 voluntarios que han atendido la exposición durante el mes que ha permanecido abierta "sin cuyo trabajo desinteresado no hubiera podido mostrarse" ha asegurado Muro.

En el acto de entrega del cheque con el dinero obtenido no ha faltado Nacho Pascual. Él junto a su mujer, Teresa Ruiz, son propietarios de todas las escenas de Playmobil que han ocupado más de 15 metros cuadrados de belén. El coleccionista ha asegurado que "es una satisfacción poder colaborar con ARDEM, tenía claro que lo que se sacase tenía que ir para ellos porque hacen una labor encomiable. Además, estamos muy agradecidos al Ayuntamiento de Clavijo y a todos los vecinos porque han acogido la exposición con mucho cariño", ha explicado Pascual.

Por su parte, Ester García, presidenta de ARDEM, ha dicho tener "solo palabras de gratitud tanta para el municipio de Clavijo, como para Nacho y Teresa y, por su puesto, a todas aquellas personas que se han acercado y han contribuido con nuestro proyecto. Queremos comprar un exoesqueleto que mejore las terapias de nuestros usuarios, así como su calidad de vida y toda aportación siempre es bienvenida", ha declarado.

UN PROYECTO CON CONTINUIDAD

El encuentro ha finalizado con un compromiso y un anuncio. Por un lado, el alcalde Pedro Muro y el propietario del belén, Nacho Pascual han asegurado que la próxima Navidad Clavijo volverá a poner un belén de Playmobil y "será más grande, ya estamos trabajando en ello y adquiriendo nuevas piezas", ha comentado Pascual.

El primer edil ha explicado que "la muestra seguirá siendo de entrada libre pero que se seguirán disponiendo huchas para colaborar con ARDEM. Clavijo es un pueblo pequeño, pero estamos encantados de poder desarrollar iniciativas que tengan fines solidarios y, en este caso, seguiremos trabajando de la mano de la Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple", ha concluido Muro.