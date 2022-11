Bendodo alerta de que el Supremo ha hablado ante la 'Ley del sí es sí' diciendo que "las violaciones salen más baratas"

Tras la decisión del Supremo en el 'Caso Arandina' ha visto que Sánchez "tiene que derogar" la ley, "cesar a la ministra" y "pedir perdón"

LOGROÑO, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha creído hoy que el Supremo "ha hablado aplicando" la 'Ley del sí es sí' y "diciendo que las agresiones sexuales y violaciones salen mas baratas" tras rebajar un año la petición del Ministerio Público en el 'caso Arandina' por la aplicación de esta ley.

Bendodo ha viajado a Logroño para participar en un encuentro con el candidato a la presidencia del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, el presidente del PP de La Rioja, Alberto Galiana, y el secretario general, Alfonso Domínguez, entre otros cargos del partido.

Para el responsable 'popular', "nada ha sido tan grave como la 'Ley del sí es sí', que pone a violadores en la calle" y con la que cuarenta condenados han visto reducido sus condenas y diez han salido de la calle.

A su juicio, "el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tiene que rectificar hoy mismo" con una ley que ha calificado de "disparate".

Así, tras la decisión del Supremo ha creído que Sánchez "tiene que derogar" la ley, "cesar a la ministra" de Igualdad, Irene Montero, "y pedir perdón" porque "es una vergüenza" y "el Gobierno se equivocó".

Ha visto que "no es serio" que la ministra Montero diga "que la culpa es de los jueces" porque hay que "dejar claro", ha resaltado, "que vivimos en un Estado de derecho división de poderes, y cada uno tiene sus competencias", dentro de las cuales "el judicial se limita a aplicar las normas, no a interpretarlas".

"Esto pasa", ha dicho, "cuando gobierna Podemos", porque "no vale para gobernar, es un partido para protestar, no para gobernar". Sin embargo, ha añadido, "si Sánchez no cesa a la ministra está asumiendo el error de esta chapuza".

Por último, le ha pedido al PSOE "que tenga las agallas de plantarle cara a Sánchez con la ley del solo sí es sí" porque "a Sánchez le da igual ocho que ochenta, ha pasado todas las líneas rojas".