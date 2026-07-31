Berceo acogerá este fin de semana 'Sonoverso Fest 2026', el gran encuentro cultural y musical del Valle de la Lengua

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LOGROÑO 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

A las puertas de su arranque, el festival se consolida como la cita cultural imprescindible del verano en el Valle de la Lengua. El municipio riojano de Berceo -un entorno rural de 136 habitantes- volverá a convertirse, del 31 de julio al 2 de agosto, en el gran escenario donde conviven la música en directo, el patrimonio y la comunidad.

La organización ha diseñado una propuesta artística equilibrada que conecta la veteranía de referentes históricos de la música nacional con la energía de proyectos emergentes de primer nivel.

El festival arrancará este viernes con el directo y la potencia de SUA y RATA. Al finalizar los conciertos de tarde-noche, la fiesta se trasladará a la Discoteca San Lorenzo con una sesión especial de DJs a cargo de Eyeri Merino, AKKA Merino y Gianni Decor.

La jornada central comenzará este sábado por la mañana con la frescura e ingenio de Los Gandules. Ya entrada la tarde y noche, llegarán el esperado punk-rock de Josetxu Piperrak & The Riber Rock Band y el directo de Kraken. El cierre de madrugada estará a cargo de DJ Plencho.

El domingo será la jornada de clausura de acceso gratuito para todo el público. La mañana contará con la actuación de Las Ranas del Desierto (Amadeus Aula Creativa), paso previo al esperado concierto de la emblemática Aurora Beltrán, encargada de poner el broche de oro al festival.

Además de las citas musicales, el festival cuenta con experiencias gratuitas para todos los públicos.

El viernes se impartirá el taller 'Personaliza tu camiseta' en la plaza del Ayuntamiento a las 19,30 h, antes de la apertura de puertas. Y el sábado, se celebrará el taller 'Crea tu verso' en la misma plaza a las 12,00 h.

COMPROMISO SOCIAL Y METODOLOGÍA DE PAGO

El festival integrará la iniciativa solidaria CashForward, una iniciativa de UNICEF España que SonoVerso Fest. pone en marcha en su edición de este año. Los asistentes al festival podrán hacer una donación puntual a UNICEF España en el momento en que realicen una consumición en cualquier punto dentro del recinto.

Además, la acción se extiende al terminar el festival, porque los usuarios que hayan hecho sus pagos a través de la app, tendrán la opción de donar el saldo sobrante a UNICEF España y así ayudar a miles de niños y niñas en situación vulnerable.