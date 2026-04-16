La Biblioteca Nómada organiza este jueves en Ollauri un taller de animación a la lectura para todos los públicos

LOGROÑO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Nómada, una iniciativa del Gobierno de La Rioja en la que colabora Fundación Caja Rioja, organiza este jueves 16 de abril un taller de animación a la lectura titulado 'Lectura que une' y coordinado por Grano de Arnena. Será en la Biblioteca Municipal entre las 17,30 y las 18,30 horas. El taller es gratuito y dirigido a todos los públicos.

Durante la actividad se realizará una presentación de diferentes lecturas breves, como cuentos y relatos actuales, una lectura compartida con las personas asistentes con una puesta en común.

La Biblioteca Nómada llega este año a 16 municipios riojanos, ya que a los diez de la primera edición (Alesanco, Arnedillo, Santurde, Ollauri, San Vicente de la Sonsierra, Nalda, Ausejo, Villoslada de Cameros, Uru*ñuela y Huércanos), se han unido en 2026 seis localidades nuevas: Arenzana de Abajo, Camprovín, Préjano, Medrano, Tudelilla y Torrecilla en Cameros.

Funciona como una biblioteca más de la red de bibliotecas de La Rioja y recorre estos 16 municipios que no disponen de un servicio público de lectura. Cada dos semanas, la Biblioteca Nómada vuelve a cada localidad para proporcionar el servicio de orientación bibliográfica y recoger las devoluciones de lo ya leído.

Ofrece una amplia colección de libros, revistas y material educativo para todas las edades. Acerca la cultura y el conocimiento a comunidades rurales o alejadas, fomentando el hábito de la lectura y apoyando el desarrollo educativo de cada localidad. Además, ofrece herramientas para que los niños y jóvenes ocupen su tiempo de ocio leyendo.