La Biblioteca Nómada suma localidades y viaja este año a 16 municipios de La Rioja para acercar la lectura al mundo rura

LOGROÑO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja y Fundación Caja Rioja han valorado este martes los primeros meses de funcionamiento de la 'Biblioteca Nómada', un servicio que acerca la lectura al mundo rural con préstamo de libros y actividades de animación lectora, con motivo del Día del Bibliobús en España, que se celebra mañana, día 28.

Durante el acto, que se ha desarrollado en Nalda, han participado el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja, José Luis Pérez Pastor; el director general de Cultura, Roberto Iturriaga; la alcaldesa de Nalda, Raquel Arrieta; y el gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes.

Tras el éxito de estos primeros meses, como ha anunciado el consejero, "este servicio del Gobierno de La Rioja va a sumar nuevas localidades durante este año y viajará a 16 municipios de La Rioja, ya que a los diez de la primera edición (Alesanco, Arnedillo, Santurde, Ollauri, San Vicente de la Sonsierra, Nalda, Ausejo, Villoslada de Cameros, Uruñuela y Huércanos), se unen seis localidades nuevas: Arenzana de Abajo, Camprovín, Préjano, Medrano, Tudelilla y Torrecilla en Cameros".

De esta forma, la región cuenta con "un servicio que faltaba" y que se puso en marcha "para acercar la lectura a los núcleos rurales", inicialmente vinculados a los Colegios Rurales Agrupados, "porque allí donde hay niños hay mayor esperanza de generar lectores", sin dejar de atender también a la población adulta. En este sentido, ha destacado que el servicio "va a sumar nuevas localidades y llegará a 16 municipios".

Desde su puesta en marcha a finales de mayo de 2025, la Biblioteca Nómada ha realizado el servicio de préstamo en diez municipios con una población inferior a 1.250 habitantes y que no contaban con un servicio de biblioteca integrado en la Red de Bibliotecas de La Rioja. A través de unas rutas con una frecuencia quincenal, esta biblioteca móvil presta servicio a una población total de 6.738 personas, 3.144 mujeres y 871 menores de 16 años. En los CRA elegidos se realizaron talleres de dinamización y animación a la lectura, así como de corresponsabilidad.

La Biblioteca Nómada en sus primeros meses ha fidelizado a 2.251 usuarios, ha realizado 1.022 préstamos y 65 carnés, y ha contado con la participación directa de 1.462 escolares. En el primer trimestre de activación, se realizó un taller de explicación sobre una biblioteca móvil y sus servicios con el objetivo de que lo aprendieran los niños jugando. Todo ello se realizó basado en el libro 'El bibliobús de Alce'.

Durante el segundo trimestre de funcionamiento, el comprendido entre julio y septiembre, en los meses de verano, el servicio de préstamo se llevó en algunos casos a las piscinas de las localidades y se realizaron talleres en coordinación con las ludotecas municipales de verano de cada localidad.

Con el regreso a las aulas, a partir del mes de octubre se continuó realizando el servicio de préstamo en los lugares habituales y se retomaron los talleres en los CRA. Se desarrollaron diferentes talleres de fomento a la lectura y coeducación dirigidos al alumnado de Educación Infantil y Primaria de los diferentes C.R.A. de La Rioja, con el objetivo de fomentar la lectura, el pensamiento crítico y la igualdad de género.

Como suma al proyecto de préstamo y para incentivar la lectura en adultos y promover el servicio de la Biblioteca Nómada se desarrollaron cuatro actividades complementarias; una en Nalda, otra en Santurde, y otras dos en Ausejo y San Vicente, relacionadas con presentaciones de libros de autores nacionales y un taller coordinado con el Hospital San Pedro para los pacientes ingresados en Pediatría.

Carlos Fuentes, gerente de Fundación Caja Rioja, ha valorado que "en el ámbito operativo, el servicio está sustentado en tres patas: Fundación Caja Rioja, ejerce la dirección y coordinación técnica del servicio, una profesional del mundo de las bibliotecas ejerce la coordinación científica del mismo y se encarga de la programación, y una empresa externa, con otros dos profesionales, que se ocupan de la ejecución: conducir el vehículo por cada una de las rutas, desarrollan los talleres ofertados y ofrecer el préstamo de libros en cada municipio".

La Biblioteca Nómada, ha añadido, "no solo transporta libros, acerca opor- tunidades, igualdad y futuro a cada pueblo. Este es un proyecto al que se sumó Fundación Caja Rioja porque encaja directamente con nuestra misión: transformar la sociedad y mejorar la vida de los riojanos y riojanas, vivan donde vivan, y la cultura y la educación son claves para lograrlo", ha añadido Fuentes, quien ha explicado que en 2026 "habrá más actividades que complementarán el servicio".

Por su parte, la alcaldesa de Nalda, Raquel Arrieta, ha señalado que para Nalda e Islallana "es un orgullo" contar con este servicio y ha destacado que, además de facilitar y promover la lectura entre niños y personas adultas, la Biblioteca Nómada "favorece la socialización a través de los talleres".

LA BIBLIOTECA NÓMADA EN 2026.

La Biblioteca Nómada seguirá funcionando como una biblioteca más de la red de bibliotecas de La Rioja y recorrerá 16 municipios riojanos que no disponen de un servicio público de lectura. Cada dos semanas, la Biblioteca Nómada volverá a cada municipio para proporcionar el servicio de orientación bibliográfica y recoger las devoluciones de lo ya leído. Ofrecerá una amplia colección de libros, revistas y material educativo para todas las edades.

Acercará la cultura y el conocimiento a comunidades rurales o alejadas, fomentando el hábito de la lectura y apoyando el desarrollo educativo de cada localidad. Además, ofrecerá herramientas para que los niños y jóvenes ocupen su tiempo de ocio leyendo.

Este año incluye también el desarrollo de 100 talleres de Incentivación Lectora que se realizarán en los distintos CRAs de los municipios participantes en horario escolar, cada día en un municipio diferente y con una duración estimada de una hora y media. El público objetivo de estos talleres son los escolares de estas localidades y todos los contenidos, planificaciones y materiales están adaptados a ellos.

También habrá actividades complementarias con el objetivo de enriquecer la expe- riencia general del proyecto, incorporando al público en general. Las localidades donde se realizarán son Alesanco, Arnedillo, Santurde, Ollauri, San Vicente de la Sonsierra, Nalda, Ausejo, Villoslada de Cameros, Uruñuela y Huércanos, es decir los municipios que ya estaban en 2025.

Su objetivo es el de captar y mantener la actividad y conseguir atraer a usuarios que aún no se han acercado. Se prevé la realización de un total de 20 actividades (dos por municipio) que comenzarán en el mes de febrero y terminarán a finales de noviembre. Estas actividades estarán repartidas a lo largo de cada mes.

Asimismo, se propone continuar con la tarea de crear clubes de lectura en las localidades y en primavera se pondrá en marcha un gran evento, que se está ultimando en la actualidad, relacionado con la lectura y que contará con la presencia de escritores, editoriales, charlas y otras actividades.