La Biblioteca Rafael Azcona estrena curso con nuevos clubes de lectura, teatro para jóvenes y cuentos en inglés

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LOGROÑO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La programación para el curso 2026-2027 de la Biblioteca Rafael Azcona vuelve a situar la lectura, la escritura y la creatividad como ejes de una propuesta dirigida a públicos de todas las edades. Este curso se incorporan tres nuevos clubes de lectura para personas adultas: 'Ábrete cuento', dedicado a los relatos cortos y dirigido a mayores de 16 años; 'CAP Lobete', destinado a las personas usuarias del Centro de Participación Activa de Lobete; y 'La matinal', pensado para quienes prefieren disfrutar de la lectura por las mañanas.

Otra de las novedades es el 'Taller de teatro TEENS', en colaboración con la asociación teatral On&Off, que utilizará herramientas escénicas para abordar temas sociales. La actividad está dirigida a jóvenes de 12 a 15 años. Asimismo, este curso comenzará un cuentacuentos en inglés para bebés, gracias a la colaboración con Kid & Us.

'Los storytellings' tendrán lugar los primeros jueves de cada mes y se suman a las sesiones de Bebeteca y Pequeteca, que este curso amplían también su oferta con sesiones de tarde.

LECTURA COMPARTIDA PARA TODAS LAS EDADES

El programa 'Leer desde la periferia' continuará acercando los clubes de lectura a Lobete, Parque de los Enamorados y Madre de Dios, mientras que los clubes dirigidos a la población infantil y juvenil mantienen las propuestas: 'Dolphin Readers', 'Manzanitas', 'Manzanas tempranas' y el club juvenil de La Rosaleda. La animación lectora tendrá también un papel protagonista con propuestas como '¿Los viernes, te vienes?', 'Hospital de libros', 'Lectaurante' y 'Cuentos con lógica'. Además, en la sala juvenil se llevará a cabo la iniciativa '¡Todas a la mesa!', un espacio de juegos de mesa para mayores de 12 años que se celebrará los sábados por la tarde.

El programa de mediación para familias y profesionales de la lectura 'La Lectura como un acto compartido' finalizará este curso con el taller 'Cosas que se pueden hacer con un libro', impartido por el Premio Nacional de Ilustración Javier Sáez Castán. La programación incluye nuevas sesiones de narración oral y mantiene los talleres trimestrales de filosofía para niños y niñas de 5 a 8 años.

En el Punto de Lectura de La Rosaleda continuarán actividades como 'Historias en La Rosaleda', 'Juegas conmigo' y 'Gambitos (o no) con desconocid@s', además de los encuentros de narración 'La Queili de Logroño' y los 'Aperitivos filosóficos'. Asimismo, las 'Maletas viajeras' seguirán disponibles en préstamo para colegios, centros educativos, asociaciones y familias como recurso para fomentar experiencias de lectura compartida.

La Biblioteca de Semillas, puesta en marcha el pasado mes de junio en colaboración con la Red de Semillas de La Rioja, continúa ofreciendo el préstamo de semillas hortícolas con el compromiso de devolver el doble para que puedan volver a circular entre otras personas usuarias. También seguirá el intercambio de esquejes, en colaboración con ASPRODEMA, y el servicio 'Libros de ida y vuelta', que permite acercar a domicilio libros de la biblioteca a personas con movilidad reducida.

El programa E-Azcon@ continuará ofreciendo talleres de alfabetización digital sobre herramientas y recursos de interés para la ciudadanía. ArteFábrica vuelve a ponerse en marcha La sala ArteFábrica retoma su actividad de octubre a junio como espacio de creación y experimentación en torno a la ilustración y las artes del libro, con equipamiento para técnicas como la serigrafía, xilografía, grabado, encuadernación y estampación.

Se ofrecerán 'Cápsulas', sesiones monográficas de formación, y recuperará los 'Turnos de tarde', talleres de tres meses de duración. Este curso se desarrollará 'Coser y Cantar' y 'La Maña de Morder', centrados en las técnicas de encuadernación y estampación. Las inscripciones para los talleres de ArteFábrica ya están abiertas y pueden realizarse en la recepción de la Biblioteca Rafael Azcona, en el teléfono 941 24 58 11 o a través de la web inscripcionesbibliorafaelazcona.es.