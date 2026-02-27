La Biblioteca Rafael Azcona se volverá a llenar de juegos de mesa y rol en la IV Jornada 'Entre libros anda el juego' - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Rafael Azcona se volverá a llenar de juegos de mesa y rol en la IV Jornada 'Entre libros anda el juego', un evento organizado por la asociación 'Aventum' y el colectivo 'Todo el mundo juega'. Las inscripciones se abren este viernes para participar en esta cita lúdica, que se celebrará el próximo sábado 14 de marzo.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, ha presentado este viernes de la iniciativa, acompañado por la directora de la Biblioteca Rafael Azcona, Esther Felipe, así como por José Ramón Palacios, de 'Aventum', y Cristina Rivas y José Pellejero, de 'Todo el mundo juega'.

Sáinz ha destacado que "este espacio cultural volverá a transformarse en un lugar de encuentro donde los juegos de mesa y de rol nos permiten acercarnos con otra mirada a la lectura, la creatividad y el juego".

Además, el edil ha subrayado que "por cuarto año consecutivo, la Biblioteca Rafael Azcona se consolida como un escenario abierto a todos los públicos, desde quienes se inician en este tipo de ocio hasta los jugadores más experimentados".

Las actividades de juegos de mesa se desarrollarán de 17 a 20 horas en la sala juvenil, la bebeteca, la sala multiusos y las salas de talleres. La jornada está dirigida a todos los públicos, aunque los menores de 12 años deberán acudir acompañados por una persona adulta.

Como novedad este año, las partidas de rol se celebrarán en horario nocturno, de 21 a 00 horas en diferentes salas. En concreto, en la sala juvenil tendrá lugar '¡Que (no) pare la fiesta!' (+14 años) y 'El secuestro de Sirane (+14 años); la Biblioteca personal de Rafael Azcona acogerá 'Primero vinieron' (solo personas adultas) y, por último, la sala ArteFábrica acogerá 'La fábrica' (+14 años) y 'El Margen de las Tinieblas' (solo personas adultas).

La participación requiere inscripción previa tanto para los juegos de mesa como para las partidas de rol. La inscripción, independiente para cada actividad, puede formalizarse desde hoy a través del enlace https://todoelmundojuega.wordpress.com/2026/02/23/iv-jornadas-entre-libros-anda-el-juego/ o de manera presencial en la recepción de la biblioteca.

Todas las personas participantes entrarán en el sorteo de varios lotes de libros y juegos, que se celebrará en dos momentos: a las 20 horas, para quienes hayan participado en las actividades de la tarde, y a las 00 horas, para quienes jueguen en el turno nocturno.

La Biblioteca Rafael Azcona dispone actualmente de más de 260 juegos disponibles para préstamo durante todo el año. Los usuarios pueden llevárselos a casa durante 15 días en el caso de los juegos de mesa y hasta 30 días en el caso de los juegos de rol.