La Biblioteca de La Rioja programa exposiciones, cine, conferencias y actividades infantiles durante el mes de marzo

LOGROÑO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca de La Rioja ha organizado para el mes de marzo una nueva programación cultural que combina artes plásticas, cine, divulgación histórica, reflexión social y actividades dirigidas al público infantil.

La agenda comenzará el domingo, 1 de marzo, a las 17,15 horas, en el Salón de Actos, con la proyección de la película 'Civil War' (Estados Unidos / Reino Unido, 2024), dentro del ciclo 'Fotografía y conflicto', organizado por La Crónica Riojana y el Proyecto Solidario 'Desde el río hasta el mar'.

El ciclo aborda la relación entre la fotografía y los conflictos bélicos o sociales, analizando el papel del fotoperiodismo en contextos de guerra y crisis humanitarias, así como los riesgos profesionales y los dilemas éticos vinculados a la representación de la violencia.

El martes, 3 de marzo, a las 19 horas, la Sala de Conferencias acogerá una nueva sesión del Ciclo de Egipto, organizada por el Ateneo Riojano, bajo el título 'La mujer en el Egipto clásico'.

La conferencia examinará la posición jurídica, económica y social de la mujer en el Antiguo Egipto, su papel en el ámbito familiar y productivo, así como la singularidad de su estatus en comparación con civilizaciones posteriores.

Por su parte, el viernes, 5 de marzo, también a las 19 horas y en la Sala de Conferencias, se celebrará la charla 'Todo lo que Vd. quiso saber sobre empadronamiento (y nadie le había contado...)', organizada por la Plataforma Bienvenidos Refugiados.

La sesión analizará la normativa vigente en materia de empadronamiento, especialmente en el contexto del nuevo Real Decreto de regularización de inmigrantes, abordando las dificultades administrativas que pueden surgir tanto para personas inmigrantes y refugiadas como para propietarios de viviendas en alquiler.

La programación de la biblioteca continuará el sábado, 7 de marzo, a las 18 horas, en la Sala Infantil donde se celebrará la actividad 'Hábitats del planeta', organizada por la Biblioteca de La Rioja.

La propuesta girará en torno al libro 'Junglas: selvas, bosques y reservas naturales de la Tierra', de Mia Cassany y Marcos Navarro, que presenta de forma visual y didáctica distintos ecosistemas del planeta y su biodiversidad.

Tras la lectura, se desarrollará una actividad relacionada con el contenido del libro. Las reservas podrán realizarse a través de la página web www.reservasblr.org desde las 10 horas del día anterior.

Además, entre el 3 y el 29 de marzo, la Sala de Exposiciones albergará la muestra 'Diversidad en la pintura', organizada por el artista logroñés Alejandro Espiga.

La exposición podrá visitarse de lunes a viernes, de 17 a 21 horas, y los sábados y domingos, de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. La muestra reúne obras de temática diversa, con predominio de tintas aguadas y óleos, algunas de ellas con un marcado sentido del humor.

Con esta programación, la Biblioteca de La Rioja continúa ofreciendo un espacio de encuentro cultural abierto a todos los públicos.