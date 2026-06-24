La Biblioteca de La Rioja reúne a seis destacadas voces del relato breve en la novena edición de Patio de Cuentos - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca de La Rioja celebrará entre los meses de julio y septiembre la novena edición de Patio de Cuentos, una propuesta literaria ya consolidada dentro de su programación estival que ofrecerá seis encuentros con algunas de las voces más interesantes del relato breve contemporáneo.

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, ha presentado esta iniciativa junto al director de la Biblioteca de La Rioja, Josu Rodríguez, y el coordinador del club de lectura 'El color de la mirada', Ángel Matute.

Durante la presentación, Iturriaga ha destacado que Patio de Cuentos es una actividad de peso en la programación cultural estival y una de las citas más reconocibles del verano en la Biblioteca de La Rioja.

En este sentido, ha subrayado que se trata de "una experiencia cercana y muy enriquecedora que pone en contacto a escritores y lectores a través de temas universales que invitan al diálogo y a la reflexión".

Asimismo, ha señalado que este ciclo contribuye a reforzar el papel de la Biblioteca de La Rioja como "centro cultural de referencia en nuestra comunidad", al tiempo que agradecía el trabajo del equipo de la Biblioteca y la implicación del club de lectura 'El color de la mirada'.

Por su parte, Josu Rodríguez ha reivindicado el papel de las bibliotecas como espacios de encuentro y comunidad.

"Las bibliotecas se construyen con libros y estanterías, pero cobran vida cuando llegan los lectores y se reúnen para conversar sobre lo que leen", ha afirmado.

En este sentido, ha destacado la trayectoria del club de lectura 'El color de la mirada', integrado en la vida cotidiana de la Biblioteca de La Rioja desde hace más de una década, y ha subrayado que iniciativas como Patio de Cuentos "demuestran que el verdadero éxito de una biblioteca no es el número de libros que conserva, sino las personas que consigue reunir en torno a ellos".

Ángel Matute ha puesto el acento en la diversidad de la programación de esta novena edición, tanto en lo que respecta a las trayectorias de los autores como a las temáticas de sus obras.

Ha señalado que el ciclo reúne voces muy distintas que permiten ofrecer al público un recorrido amplio por la narrativa breve actual, combinando autores emergentes y consolidados, así como perspectivas literarias diversas que enriquecen el diálogo con los lectores.

Vinculado al club de lectura de relato corto 'El color de la mirada', coordinado por Ángel Matute y M.ª Ramos Corral, el ciclo ofrece al público la oportunidad de acercarse al género del cuento a través del diálogo directo con sus autores.

Los encuentros permitirán compartir lecturas, conocer los procesos creativos detrás de cada obra y profundizar en las posibilidades expresivas de una forma literaria caracterizada por su intensidad, precisión y capacidad de sugerencia.

Todas las sesiones tendrán lugar en el patio de la Biblioteca de La Rioja, en horario de 19,00 a 21,00 horas, y combinarán encuentros presenciales y en línea.

SEIS CITAS CON EL MEJOR RELATO BREVE CONTEMPORÁNEO

La programación comenzará el miércoles 1 de julio con la participación en línea de Rosario Villajos, ganadora del Premio Biblioteca Breve 2023 por 'La educación física', que presentará 'Cortarse el cabello'. Según explicó Ángel Matute, el libro surge de una reflexión íntima sobre la pérdida tras la muerte de su padre, a partir de la cual la autora construye relatos en los que lo cotidiano se entrelaza con lo onírico y lo simbólico, dando lugar a una exploración de la memoria y la transformación personal.

El viernes 17 de julio será el turno de Juncal Baeza, que acudirá presencialmente con 'Peligro extremo de incendio'.

Matute ha destacado que se trata de siete relatos que se sitúan en escenarios donde parece inminente una situación de crisis o tragedia, y en los que se analiza cómo reaccionan los personajes ante contextos límite atravesados por emociones universales como el amor, el miedo o la pérdida.

La escritora Chari Rodríguez protagonizará la sesión del miércoles 29 de julio con 'No hubo días hermosos'.

En este caso, Matute subrayó que se trata de su primer libro de relatos, pese a su amplia trayectoria profesional vinculada a la dinamización cultural y a la coordinación de clubes de lectura, y destacó la intensidad con la que la autora aborda la vulnerabilidad humana a través de una escritura contenida y precisa.

El miércoles 12 de agosto participará en línea Ayesha L. Rubio con 'Volverán como fuego'. Diseñadora gráfica y escritora con una amplia experiencia internacional, Matute ha explicado cómo la autora traslada a esta obra su vivencia de la migración y del desplazamiento, construyendo relatos que recorren la historia y los mitos de América desde la perspectiva del desarraigo y la búsqueda de identidad.

La programación continuará el miércoles 26 de agosto con Kike Parra y su obra 'La vida fuera de casa'. Matute lo ha definido como una de las voces emergentes de la narrativa valenciana, y destacó que se trata de un autor con un estilo cercano y fresco, que llega además con una obra recién publicada, lo que permitirá al público dialogar con un texto en plena actualidad editorial.

El ciclo concluirá el miércoles 9 de septiembre con Miguel Ángel González y 'El chico que ganaba todos los premios'. Matute ha recordado que el autor, además de escritor, desarrolla una importante labor como formador en talleres de escritura, y que este libro reúne dos décadas de trayectoria literaria con una mirada profundamente humana sobre la fragilidad y la resistencia.

Un espacio consolidado para la comunidad lectora Con esta novena edición, Patio de Cuentos reafirma su vocación de acercar la mejor literatura breve al público riojano y de fomentar espacios de encuentro y conversación en torno a la lectura.

La iniciativa forma parte de la programación del club de lectura 'El color de la mirada', que desde hace años contribuye a la difusión y valoración del cuento contemporáneo desde la Biblioteca de La Rioja, consolidando una comunidad lectora activa y participativa en torno a la literatura.