La Biblioteca de la Universidad de La Rioja organiza la iniciativa '1.011 Libro Solidarios' - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

LOGROÑO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca de la Universidad de La Rioja (UR) organiza la campaña solidaria '1.011 Libros Solidarios' del lunes 20 al viernes 24 de abril con motivo del Día del Libro 2026.

Esta campaña se celebra tradicionalmente todos los años en torno a esta fecha con el fin de dar salida a ejemplares procedentes de donaciones, duplicados o expurgos de la Biblioteca Universitaria.

La campaña solidaria '1.011 Libros Solidarios' está dirigida a cualquier persona interesada, pertenezca o no a la comunidad universitaria, que puede acercarse y llevarse uno o varios ejemplares a cambio de un donativo.

La recaudación obtenida se entrega a una entidad benéfica, que en esta ocasión va a ser la Asociación 'El llavero', dedicada a la lucha contra el sinhogarismo.

La Asociación 'El llavero' está formada por un grupo de trabajadoras sociales comprometidas que desempeñan su labor profesional en atención a colectivos vulnerables y en servicios para personas en situación de sinhogarismo.

Sus objetivos generales son visibilizar otras formas de intervención social con personas en situación de sinhogarismo y concienciar acerca de la necesidad de la puesta en marcha de espacios no mixtos para mujeres, también, en la misma situación de carencia habitacional.

En ediciones anteriores, la recaudación se ha donado a Cocina Económica, la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia (ACAB), la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el proyecto El cofre de los sueños de ASUR, Fundación Pioneros, Proyecto Hombre, los afectados por la erupción del volcán de La Palma, Rioja Acoge y la Asociación para el Mantenimiento del Desarrollo, Educación y Solidaridad con Hispanoamérica.