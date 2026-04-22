La Biblioteca de la UR celebra este jueves el Día del Libro 2026 con un mercadillo solidario y teatro

Archivo - Grupo TECU de la UR - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca de la Universidad de La Rioja celebra este jueves 23 de abril el Día del Libro 2026 con el mercadillo '1.011 libros solidarios', dos funciones de teatro a cargo del Grupo TECU y una sesión del Club de Lectura 'Quéhechoyoparaleeresto' abiertas al público en general interesado.

Durante toda la semana, la Biblioteca de la Universidad de La Rioja (UR) organiza una nueva edición de la campaña solidaria '1.011 Libros Solidarios', con ejemplares procedentes de donaciones, duplicados o expurgos de la Biblioteca Universitaria que cualquier persona interesada -pertenezca o no a la comunidad universitaria- llevarse acambio de un donativo.

La recaudación obtenida se entrega a una entidad benéfica, que en esta ocasión va a ser la Asociación 'El llavero', formada por un grupo de trabajadoras sociales comprometidas que desempeñan su labor profesional en atención a colectivos vulnerables y en servicios para personas en situación de sinhogarismo.

Por otro lado, el Grupo de Teatro Crítico Universal (TECU) de la Universidad de La Rioja ofrece el jueves 23 de abril, a las 18,00 y a las 20,00 horas, dos sesiones de la función TECU en RONDA por la Biblioteca.

RONDA es un formato teatral compuesto por varias piezas breves, creadas por el Grupo TECU, que se representan de forma simultánea en diferentes espacios, permitiendo al público desplazarse entre ellas en grupos organizados y vivir una experiencia escénica dinámica y cercana.

El público se organizará en grupos que recorrerán distintos espacios de la planta baja de la Biblioteca, acompañados por un guía para asistir a las representaciones de forma organizada. La inscripción es gratuita, pero debe formalizarse a través de este enlace: https://bit.ly/RondaTECU23Abr.

Finalmente, el Club de Lectura 'Quéhechoyoparaleeresto' de la Biblioteca de la UR celebra su sesión mensual de lectura compartida el jueves 23 de abril, a las 19,30 horas, en la Sala de Prensa en torno a la obra Una educación (Ed. Lumen, 2018), de Tara Westover. La participación e inscripción es gratuita.