Bilbao-Rioja conquista los People's Choice Awards de Great Wine Capitals ganando seis de los siete galardones

LOGROÑO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Red Mundial de Grandes Capitales del Vino -Great Wine Capitals Global Network- ha anunciado los ganadores de los premios internacionales Best Of People's Choice. Bilbao-Rioja ha logrado un resultado histórico al obtener seis de los siete galardones otorgados por el público.

Las empresas y proyectos reconocidos este año han sido:

Hospedería de Los Parajes (Laguardia, Álava), en Alojamientos.

Bodegas Faustino (Oyón, Álava), en Arquitectura, Parques y Jardines.

Hotel Viura (Villabuena de Álava), en Arte y Cultura.

L'Oste Scuro (Verona, Italia), en Experiencias Gastronómicas.

Ramón Bilbao (Haro, La Rioja), e Experiencias Innovadoras de Enoturismo.

Palacios Vinos de Finca, Bodegas Nivarius y Proelio (Nalda, La Rioja), en Prácticas Sostenibles de Enoturismo.

Brittany Ferries (Bilbao), en Servicios de Enoturismo.

Este extraordinario resultado se ve reforzado por un dato especialmente significativo: Bilbao-Rioja ha concentrado aproximadamente el 32% de todos los votos registrados en el ámbito internacional, una cifra que confirma, la sólida proyección global del enoturismo de la región y el respaldo directo del público, que ya el año pasado otorgó a Bilbao-Rioja cinco de los siete premios internacionales.

"Lo que hace tan especiales a los People's Choice Awards es que reflejan verdaderamente la voz del visitante. Estos galardonados no solo han alcanzado los más altos estándares del sector, sino que además han dejado una huella duradera en las personas. Ver a Bilbao-Rioja reconocida en tantas categorías demuestra hasta qué punto su propuesta de enoturismo conecta con viajeros de todo el mundo", afirma Catherine Leparmentier, directora general de Great Wine Capitals.

Great Wine Capitals felicita a todos los ganadores de los People's Choice Awards 2026 y agradece su participación a todas las personas que han votado. "Estas voces continúan dando forma a un futuro del enoturismo más conectado, creativo y centrado en las personas", asegura la organización.

El presidente de Great Wine Capitals Bilbao-Rioja, Juan M. Sáenz de Buruaga, también ha celebrado a los galardonados: "Este resultado extraordinario consolida el liderazgo profesional de Bilbao-Rioja en la vanguardia del enoturismo mundial. Los premios obtenidos no solo reflejan la excelencia individual de cada una de las empresas galardonadas, sino también la fortaleza conjunta de un destino capaz de integrar vino, cultura, innovación, hospitalidad, arquitectura y sostenibilidad. Nuestro reconocimiento a todos ellos por su trabajo constante como auténticos embajadores de nuestro eje enoturístico".

El Comité Bilbao-Rioja de Great Wine Capitals está integrado por las Cámaras Oficiales de Álava, Bilbao y La Rioja; el Ayuntamiento de Bilbao y el Consejo Regulador de la DOCa Rioja. Este organismo coordina la participación de las empresas enoturísticas de Álava, Bizkaia y La Rioja en la red internacional.

GREAT WINE CAPITALS GLOBAL NETWORK.

Great Wine Capitals es la red internacional que une a las principales ciudades y regiones vitivinícolas del mundo: Adelaida (Australia), Bilbao-Rioja (España), Burdeos (Francia), Hawke's Bay (Nueva Zelanda), Lausana (Suiza), Mainz-Rheinhessen (Alemania), Mendoza (Argentina), Oporto (Portugal), San Francisco-Napa Valley (Estados Unidos), Valparaíso-Valle de Casablanca (Chile) y Verona (Italia).

Los Best Of Wine Tourism Awards, establecidos en 1999, son el reconocimiento más prestigioso del sector, distinguiendo la innovación, sostenibilidad y excelencia en el turismo del vino a nivel global.

En una primera fase, un jurado profesional formado por expertos del sector y medios de comunicación selecciona los proyectos ganadores de cada región. Posteriormente, estos proyectos pasan el examen del jurado internacional, que anuncia los Best Of mundiales. Finalmente se produce la votación abierta al público general, de la que surgen los People's Choice Awards.