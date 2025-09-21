El billete del Transporte Metropolitano será gratis este lunes, 22 de septiembre, con motivo del Día sin coches

LOGROÑO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación ha declarado la gratuidad del billete del servicio público de Transporte Metropolitano este lunes, día 22 de septiembre, con motivo de la celebración del Día sin coches, iniciativa enmarcada dentro de la Semana Europea de la Movilidad 2025.

De este modo, el Ejecutivo riojano asumirá el coste de los trayectos que realicen ese día los usuarios de cualquiera de las líneas de autobús que conectan Logroño con las localidades de su entorno metropolitano. Esta medida responde al compromiso del Gobierno de La Rioja con el impulso de la movilidad sostenible a lo largo del todo el territorio para avanzar hacía una región más respetuosa con el medio ambiente.

La Semana Europea de la Movilidad (SEM) es una iniciativa europea dirigida a sensibilizar, tanto a los representantes públicos como a los ciudadanos, sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad para la salud pública, así como para el medio ambiente, y los beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los viajes a pie.

El lema de la SEM 2025 es "Movilidad para todas las personas", un mensaje que busca promover que toda la ciudadanía, sin importar su nivel de ingresos, ubicación, género o capacidades, puedan acceder a un transporte sostenible y eficiente.

MEJORA DE LAS BONIFICACIONES Y GRATUIDAD PARA 2.500 JÓVENES Durante esta legislatura, el Gobierno de La Rioja ha realizado una fuerte apuesta por hacer más asequible el uso del transporte público entre la ciudadanía. A este respecto, ha reforzado las partidas presupuestarias destinadas a financiar las bonificaciones tarifarias a los mayores de 65 años y estudiantes, entre otros colectivos, lo que ha permitido incrementar el número de usuarios del transporte.

Asimismo, ha impulsado la mejora de las condiciones para obtener estos descuentos, y ha activado el nuevo carné Rioja Joven Rural que permite viajar gratis en cualquier servicio del transporte público de titularidad autonómica a unos 2.500 riojanos menores de 25 años que residen en municipios de hasta 500 habitantes.