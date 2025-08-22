BOAL Eventos S.L., única propuesta para gestionar la Terraza de San Mateo en 2025

LOGROÑO 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La empresa BOAL Eventos S.L. (Alberite, La Rioja) ha sido la única propuesta que ha recibido el Ayuntamiento de Logroño para gestionar la 'Terraza de San Mateo', las fiestas de la capital riojana que se celebrarán del 20 al 26 de septiembre.

Así se ha dado a conocer tras la apertura de la única proposición presentada para tomar parte en la licitación convocada para la Concesión demanial para la ocupación y explotación en recinto del Parque de la Ribera, durante las fiestas de San Mateo 2025 y 2026, con posibilidad de prórroga.

A continuación, la Mesa procedió a la calificación de la documentación administrativa presentada a través de la plataforma electrónica de contratación por los licitadores. A resultas de la calificación se observaron defectos u omisiones subsanables en la documentación de la empresa BOAL Eventos S.L.

La Mesa lo comunicó al licitador para que los corrigiera o subsanara. Una vez calificada la documentación, y subsanados los defectos u omisiones de la documentación presentada se procedió a determinar qué empresas se ajustan a los criterios de selección fijados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el proceso. Tras ello, la Mesa acordó admitir la proposición presentada.