La bodega Gómez Cruzado acoge los cursos de nivel 2 y 3 del Wine&Spirit Education Trust en 2019

Publicado 17/01/2019 9:33:05 CET

LOGROÑO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La bodega del Barrio de la Estación de Haro Gómez Cruzado acogerá de nuevo los cursos de la escuela de formación vitícola para profesionales y aficionados más prestigiosa del mundo, Wine&Spirit Education Trust (WSET). 'Vintage Class' -proveedor oficial de los cursos del WSET en España- impartirá nuevamente en Haro los diferentes niveles en enero, febrero, marzo, mayo y junio de 2019, con Frank Smulders, Master of Wine (MW) holandés, y con Diego Bonnel, quien ostenta el Diploma del WSET -paso previo en el camino académico hacia el título de Master of Wine- como docentes del Nivel 3 Avanzado (WSET 3) en inglés y español, respectivamente.

La formación del WSET ofrece un conocimiento en profundidad de la viticultura y enología y cubre las principales regiones vitícolas mundiales, las variedades de uva y los estilos de vino que definen a las diferentes zonas productoras, sin olvidar aspectos como el maridaje y servicio. Los cursos permiten catar una amplia representación de vinos referentes del Viejo y Nuevo Mundo.

El 'Nivel 3 Avanzado' del WSET será impartido en español del viernes 18 al martes 22 de enero de 2019 por Diego Bonnel, quien se prepara actualmente para la obtención del Máster of Wine. Es fundador y general manager de Vinexplora, consultoría estratégica en el sector del vino en las áreas comerciales, operacionales, de marketing y gestión de marca. Bonnel ofrece una larga experiencia en el trabajo con importadores y distribuidores para la construcción de portafolio de marcas de vino. Ha sido docente en el IE Business School, en EAE Business School y en el ISEAD Online Business School, así como en diversas Cámaras de Comercio regionales.

l Master of Wine Frank Smulders impartirá el 'Nivel 3 Avanzado' en inglés del 11 al 15 de junio. Smulders aportará 30 años de trayectoria en el comercio internacional del vino y en la representación de bodegas en mercados exteriores. Smulders ejerce también la consultoría y es profesor del WSET para varios de sus grados en diferentes países europeos. Smulders ha dirigido, asimismo, la bodega del cinco estrellas Hotel Residenz Palais Coburg en Viena, premio a la 'Mejor Lista de Vino del Mundo' en 2014 para la publicación 'The World of Fine Wines'.

El 'Nivel 3 Avanzado' está destinado a profesionales que trabajan en la industria del vino y a entusiastas. Se dirige a todas aquellas personas que buscan profundizar en el mundo de los vinos, con una comprensión detallada de la viticultura y elaboración vino.

CALENDARIO DEL WSET 2

La directora de Vintage Class, Jeni Wilson, formadora acreditada del WSET y que actualmente cursa el Diploma del WSET, impartirá el Nivel 2 'Intermedio' en español en Gómez Cruzado en sendos cursos el 25 y 26 de marzo y 20 y 21 de mayo, y en inglés el 15 y 16 de febrero.

Jeni Wilson fundó hace más de una década y dirige desde entonces la academia de inglés Vintage Class, ubicada en Aranda de Duero, especializada en el mundo del vino. Profesora nativa de Australia y Escocia, cuenta con más de 20 años de experiencia impartiendo clases en México, Tailandia, Australia, Cambridge y España.

Puede consultarse más información de los cursos contactando a Vintage Class en el teléfono 947 55 96 16. Las inscripciones pueden realizarse por mail (admin@vinclass.com / jeni@vinclass.com)

50 AÑOS DEL WINE&SPIRIT EDUCATION TRUST (WSET)

El Wine&Spirit Education Trust (WSET), con sede en Londres, fue fundado en 1969 para proveer formación sobre vinos y espirituosos a profesionales y aficionados desde los más altos estándares de conocimiento. El WSET es también el organismo que forma a los futuros 'Master of Wine', el título de más alto nivel en el sector y que ostentan hasta la fecha tres españoles, Pedro Ballesteros, Fernando Mora y Almudena Alberca, y un hispano-germano, Andreas Kubach.

El WSET -con más de 20.000 alumnos que participan en sus cursos cada año ofrecidos en 70 países y en 19 lenguas- celebrará en 2019 su 50 aniversario en un año trascendental para la institución, según su presidente ejecutivo, Ian Harris. El WSET se asociará con la International Wine & Spirit Competition (IWSC), que también cumple 50 años, en una iniciativa que identificará a la próxima generación de profesionales líderes en vinos y licores y destacará la importancia de desarrollar nuevos talentos a través de la educación y los reconocimientos.

Con la intervención de un ilustre panel de jueces, 'The Future 50' reconocerá a cincuenta de los talentos emergentes de la industria global en todos los ámbitos del vino. Las nominaciones se abrirán en febrero y los ganadores serán anunciados antes del banquete anual de IWSC en noviembre de 2019.