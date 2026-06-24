Bodegas Familiares celebra con Ferrán Centelles y DIAM su XXXV aniversario con una cata de vinos de guarda franceses - BODEGAS FAMILIARES

LOGROÑO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bodegas Familiares de Rioja celebró el pasado lunes con Ferrán Centelles, formador, profesor, redactor para jancisrobinson.com y colaborador del elBouillFoundation, una jornada formativa con medio centenar de asociados y otros tantos sumilleres y responsables de vinotecas y distribución de Rioja y regiones limítrofes.

Con el apoyo de DIAM Bouchage, líder mundial de tapones de corcho tecnológicos, Centelles seleccionó siete exclusivas referencias de las principales zonas productoras francesas (Borgoña, Burdeos, Champagne y Chateauneuf du Pape) y protagonizó una cata espectacular sobre el concepto de vinos de guarda en el país vecino, una clase magistral con etiquetas de alta gama.

Bodegas Amézola de la Mora (Torremontalbo), con su nuevo espacio dedicado al enoturismo, acogió la jornada formativa en la que los profesionales de la sumillería y de la distribución disfrutaron tras la cata en un almuerzo de un centenar de vinos de Bodegas Familiares de Rioja con la presencia de los propios productores.

El evento se enmarca dentro de los actos del XXXV aniversario de la asociación de pequeñas y medianas bodegas de Rioja que se iniciaron el pasado mes de marzo con la tradicional presentación de la añada 2025 a la que se invitó a pequeños productores de otras regiones españolas como Jerez, Navarra, Madrid, Valencia y Galicia para celebrar este 'cumpleaños'.

Centelles animó a los pequeños productores "a seguir trabajando y empujando" en momentos difíciles para el sector pero con el convencimiento también de que las grandes regiones vitícolas del mundo van a continuar elaborando vinos como llevan haciendo desde hace miles de años: "Rioja es una de las grandes zonas productoras del mundo, con vinos al nivel de los Borgoñas o los Burdeos que hemos probado hoy, así que por mi parte os animo a seguir haciendo lo que estáis haciendo, que no es otra cosa que grandes vinos".