Bodegas Franco Españolas convoca una nueva edición de su certamen de teatro corto "+Teatro con Diamante"

LOGROÑO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bodegas Franco-Españolas de Logroño convoca la XIII Edición de "+Teatro con Diamante", el único certamen de teatro corto en sesión continua que se desarrolla íntegramente en una bodega centenaria.

Tras el éxito de ediciones anteriores, el concurso se ha consolidado como un referente del microteatro nacional y un escaparate privilegiado para compañías y artistas teatrales, tanto profesionales como amateurs, sin límite de edad.

Desde el 2 de febrero hasta el 27 de marzo de 2026, todas aquellas compañías interesadas podrán presentar sus propuestas. El 7 de abril de 2026 la bodega hará público el nombre de las cinco obras finalistas, que pasarán directamente a la fase de representación y contarán ya con premio.

El vino Diamante volverá a ser el hilo conductor de las cinco piezas seleccionadas, que se representarán los días 21, 22 y 23 de mayo de 2026 en distintos espacios centenarios de la bodega: salas de depósitos, barricas y botelleros, transformados para la ocasión en singulares escenarios teatrales.

A lo largo de estas jornadas, más de 500 espectadores asistirán a las representaciones y, con sus votos, elegirán a la obra ganadora del certamen. El 23 de mayo después de las representaciones y del recuento de valoraciones, se entregarán los premios del certamen.

El concurso está dotado con un Primer Premio, de 2.500 euros + lote de vino Diamante; un Segundo Premio, de 1.500 euros + lote de vino Diamante; un Tercer Premio, de 700 euros + lote de vino Diamante; y uncCuarto y Quinto premio, de 500 euros + lote de vino Diamante.

"+Teatro con Diamante" es una de las actividades eje de la agenda cultural de Bodegas Franco-Españolas, junto a citas consolidadas como el Cine de Verano, Hallowine o El Día de la Moda y el Vino. Todas ellas responden a un mismo objetivo: promover y apoyar el teatro, la música y el arte en general a través de la cultura del vino.

La privilegiada ubicación de la bodega, a un paso del casco antiguo de Logroño, el valor histórico de su edificio centenario y el prestigio de sus vinos Bordón y Diamante favorecen año tras año la llegada de un público cada vez más fiel, consolidando a Bodegas Franco- Españolas como uno de los principales espacios de dinamización cultural de la ciudad.