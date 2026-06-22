Bodegas Franco-Españolas inaugura ESPACIO 18.90, un proyecto cultural para el arte riojano contemporáneo - BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS

LOGROÑO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las antiguas Salas de Etiquetado de Bodegas Franco-Españolas, donde durante décadas las mujeres daban identidad a los vinos Bordón y Dimante, inician hoy una nueva etapa con ESPACIO 18.90.

Se trata del nuevo proyecto cultural de la bodega destinado a dar visibilidad a artistas, vinculados a La Rioja o al mundo del vino, tanto si desarrollan su trayectoria profesional dentro o fuera de la comunidad.

Su nombre hace referencia al año de fundación de la bodega, 1890, y simboliza el vínculo entre la historia y las nuevas formas de expresión artística riojana que, a partir de ahora, encontrarán su espacio entre muros centenarios.

El proyecto ocupará este espacio emblemático transformado en punto de encuentro permanente entre vino, cultura y creación contemporánea. A través de cuatro muestras anuales de fotografía, artes plásticas y diseño, ESPACIO 18.90 acercará el arte a los más de 80.000 visitantes que recibe Bodegas Franco-Españolas cada año.

En la presentación de la iniciativa, el CEO de Bodegas Franco-Españolas, Borja Eguizábal, ha querido agradecer "al Gobierno de La Rioja su apoyo a esta iniciativa, así como a Marta Ruiz su disposición y generosidad en mostrar su obra".

"Con ESPACIO 18.90 afianzamos nuestro compromiso con la cultura y reforzamos nuestra voluntad de que Bodegas Franco-Españolas sea un espacio abierto a Logroño y a la sociedad. Esta iniciativa transformará periódicamente una sala histórica de la bodega en un escaparate para la creación contemporánea, integrando el arte en la experiencia de los miles de personas que nos visitan cada año", ha dicho.

También ha participado en esta presentación el director general de cultura del Gobierno de La Rioja, Roberto Iturriaga, quien ha destacado el valor de iniciativas como ESPACIO 18.90 para enriquecer la oferta cultural de la región.

Ha subrayado además la capacidad del proyecto para unir cultura, vino y patrimonio en un mismo espacio, así como su contribución a acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía y a generar nuevos espacios de encuentro entre la creación artística y la sociedad.

MARTA RUIZ INAUGURA EL CICLO CON "A LA MESA".

La encargada de inaugurar ESPACIO 18.90 es la artista Marta Ruiz (Logroño, 1994), actualmente afincada en Madrid. Su exposición, titulada "A la mesa", permanecerá abierta al público hasta el 22 de agosto, con entrada gratuita.

El trabajo de Marta Ruiz está marcado por su experiencia en el ámbito del diseño, una influencia que se refleja en la búsqueda constante del equilibrio, la proporción y la sencillez formal.

Tras desarrollar distintas etapas profesionales entre Madrid, Australia y Barcelona, ha construido un lenguaje propio basado en el trazo continuo, una técnica que sintetiza la figura humana hasta su expresión más esencial.

"A la mesa" parte de una idea universal: la mesa como lugar de encuentro. En torno a ella compartimos conversaciones, celebraciones, rutinas y silencios. Cada una de las obras que integran la exposición recoge una escena distinta y propone una reflexión sobre esos momentos cotidianos que forman parte de la experiencia humana.

Tras la exposición de Marta Ruiz, ESPACIO 18.90 continuará su programación con nuevas propuestas artísticas que se anunciarán próximamente y que permitirán seguir acercando al público diferentes disciplinas vinculadas al talento riojano.