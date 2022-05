Bodegas Franco-Españolas de Logroño celebra la IX edición de “+Teatro con Diamante”

LOGROÑO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Los días 19, 20 Y 21 de mayo, la actividad cultural de Bodegas Franco-Españolas regresa con la final del IX Certamen de Teatro Corto '+Teatro con Diamante', un certamen que vuelve tras estar sin celebrarse desde hace dos años debido a la pandemia.

Tres días en los que cinco compañías, tres de ellas de Madrid, una de Valladolid y una alavesa, interpretarán sus obras en sesión continua cada 30 minutos y se someterán a la votación de los asistentes para optar del primer al quinto puesto.

Las salas de depósitos, barricas y botelleros se convierten durante el certamen en escenarios culturales únicos en los que el público podrá, además de conocer la bodega y degustar una selección de vinos Diamante, disfrutar de la interpretación de las obras y votar por su favorita, dando así el veredicto final. La bodega contará con un espacio abierto de gastrobar al finalizar cada pase del certamen.

Las cinco obras finalistas, de entre más de cuarenta presentadas al certamen, son "La Última Faraona" de la compañía madrileña Tinoní Creaciones, "Los fantasmicos" de la compañía madrileña LBG Comunicaciones, "Todo lo que no pintó Goya" de la también madrileña Why are you acting?, "La Buena Letra" de la compañía alavesa El Mono Habitado y "Farsa gótica del rey y la muerte" de la compañía vallisoletana Goliardía teatro.

Los premios a los que optan son un Primer Premio, de 2.500 euros más lote de vino Diamante; Segundo Premio, de 1.500 euros más lote de vino Diamante; Tercer Premio, de 700 euros más lote de vino Diamante; y un Cuarto y Quinto Premios, de 250 euros más lote de vino Diamante. Además,

Bodegas Franco-Españolas destinará 1 euro de cada entrada vendida a ayudar al Banco de Alimentos de La Rioja.

Todos los horarios y la reserva de entradas se pueden encontrar en https://www.francoespanolas.com/enoexperiencia/?teatro-diama...

El precio de la entrada es de 23 euros, incluyendo el pase a los microteatros y degustación de tres vinos de Franco-Españolas: Diamante crianza, Talla de Diamante y Diamante Verdejo. La duración aproximada de la actividad es de 90 minutos, con pases continuos durante los tres días, cada media hora, entre las 18,30 y las 21 horas. Se trata de una actividad no recomendada para menores de 13 años.

LAS OBRAS FINALISTAS.

'La Última Faraona', de Tinoní Creaciones (Madrid), dirigida por Julián Salguero y guión del mismo Salguero y Adrián Marcos, cuenta la historia de un guía turístico, un entorno milenario y una faraona que vuelve a la vida. Comedia, música y vino, con Estefanía Rocamora y Julián Salguero como actores.

'Los fantasmicos', de LBG Comunicaciones (Madrid), dirigida por Lita Echeverrría y Leila Baida, con guión de ésta última, cuenta cómo Jorge quiere pedirle matrimonio a Clara, Clara ya no está tan segura de su relación. El supermercado donde se conocieron será testigo de un cambio en su historia. Ana Merchante y Nacho Vega protagonizan el montaje.

'Todo lo que no pintó Goya', de 'Why are you acting?' (Madrid), con guión y dirección de Daniel Castillo, o cómo dos estudiantes de último año de arqueología encuentran la calavera perdida de Goya, haciendo que el célebre pintor vuelva a la vida. La crisis creativa del pintor

amenaza con hacer desaparecer toda su obra. Pilar Bouthelier, Rosario Gila y Airel Muñoz son los actores de la obra.

Raúl Camino dirige 'La Buena Letra', de los alaveses 'El Mono Habitado', que también firman el guión. Una pareja, a medio camino entre falsificadores y ángeles de la guarda, ha dedicado su vida a hacer "felices" a sus vecinos. La manipulación al servicio del bienestar de la comunidad, o ¿quizás no? Begoña Martín Treviño y Raúl Camino son los protagonistas.

Por último, 'Farsa gótica del rey y la muerte', de Goliardía teatro (Valladolid), recrea un teatro de lo divino, lo humano y, sobre todo, lo diabólico. Inspirada en los autos del teatro barroco castellano e inglés y pasando por hitos del cine como El séptimo sello les traemos este poema dramático sobre la vida y la muerte. Dirigen Carlos Andrés Mozo, David Para y Miguel Cidoncha, con guión de David Para, que también es uno de los actores, junto a Miguel Cidoncha.

BODEGAS FRANCO ESPAÑOLAS.

A orillas del río Ebro y a 5 minutos caminando desde el centro histórico de Logroño, se encuentra Bodegas Franco-Españolas. Una bodega familiar de la DOCa Rioja con 127 años de historia a sus espaldas, y la 3ª generación de la familia Eguizábal al frente.

Bodegas Franco-Españolas nace en 1890 como resultado de la unión entre Francia y España. La compañía de Anglada de Burdeos y sus socios españoles se unieron en un momento álgido en Rioja, cuando los franceses vinieron a la región tratando de reemplazar sus viñedos arrasados por la filoxera. Era el origen de los "vinos finos de Rioja".

Bordón y Diamante son sus vinos más emblemáticos y embajadores de la bodega en el mundo. 2 vinos de referencia internacional que no sólo representan a la bodega sino también a la Denominación de Origen Calificada Rioja. Las primeras añadas de ambas marcas se remontan a 1892.

Actualmente, de la producción total de vino, un 65% se destina a venta nacional y un 35% a exportación, cuyos principales mercados son: México, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Alemania y China.

Con más de 50.000 visitas anuales, Bodegas Franco-Españolas es el principal atractivo turístico de Logroño junto con la conocida Calle del Laurel. Además de las visitas a bodega, ofrece una amplia oferta enoturística en la que se une el vino con diferentes actividades culturales: cine, música, teatro, etc.

La bodega apuesta por presentarse como lugar de ocio, cultura y música, a través de un intenso programa a lo largo del año: certamen '+Teatro con Diamante' que ameniza los rincones centenarios de la bodega en el mes de abril; 'Cine de Verano' las tardes-noches de los jueves del mes de julio en los jardines de la bodega; la 'Vendimia en Familia' acerca a los más pequeños a la tradición de la recogida de la uva en septiembre; 'Hallowine' a final de octubre y el 'Día de la Moda, Wine Fashion Market' que se celebra en el mes de noviembre, apostando por los jóvenes diseñadores.

Además, Bodegas Franco-Españolas es anfitriona de los dos grandes festivales de música contemporánea, de ámbito internacional que se celebran en Logroño: ACTUAL, nada más comenzar el año, y MUWI (Festival de Música y Vino), en el mes de agosto.