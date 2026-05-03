Bodegas Montecillo y 'La Mistral' unen literatura, cine y vino en un ciclo cultural durante el mes de mayo

Bodegas Montecillo y 'La Mistral' unen literatura, cine y vino en un ciclo cultural - BODEGAS MONTECILLO

LOGROÑO, 3 May. (EUROPA PRESS) -

Bodegas Montecillo, la tercera bodega más antigua de la DOCa Rioja, se une a la emblemática librería madrileña 'La Mistral' como antesala de la Feria del Libro en un ciclo de tres encuentros exclusivos que se celebrarán durante el mes de mayo.

Hay historias que se escriben con tinta, otras que se dibujan en fotogramas y algunas que se guardan pacientemente en el silencio de una barrica. Todas ellas comparten un origen común cimentado en la búsqueda de la excelencia.

Bajo esta premisa nace el ciclo "Entre barricas e historias con Bodegas Montecillo", tres encuentros donde el frenético ritmo de la capital se quedará de puertas para afuera y el interior de 'La Mistral' se transformará en un refugio para aquellos que entienden que la cultura, al igual que los grandes vinos, no solo se consume, sino que se saborea.

Durante estas jornadas, el inconfundible olor de las páginas se maridará con Montecillo Blanco Fermentado en Barrica 2024, un vino blanco singular y diferente, cuya complejidad narrativa recuerda a un guion cinematográfico original y lleno de vidan; y Montecillo Reserva 2020, un tinto de renombre que actúa como una gran novela clásica, memorable y de perfil inequívocamente riojano.

El ciclo busca poner en valor al escritor que persigue la palabra exacta, al cineasta que cuida cada plano y al enólogo que aguarda el momento preciso para que el vino alcance su plenitud.

Al final, una gran historia y un gran vino comparten un mismo destino: una vez que se descubren, pasan a formar parte de la propia historia de quien los disfruta.

EL CICLO.

La primera de estas citas inmersivas tendrá lugar el próximo sábado 9 de mayo a las 18 horas y pondrá el foco en el cine y la importancia del storyboard como arquitectura de toda gran película. El encuentro estará protagonizado por Pablo Buratti, reconocido storyboarder habitual en la filmografía de Pedro Almodóvar.

A través de su experiencia, Buratti analizará la enorme importancia de pulir el diseño de una película y construirá una radiografía sobre la arquitectura visual de los grandes guiones cinematográficos. Además, durante la charla se analizarán los libros de los guiones originales de Pedro Almodóvar en los que ha participado.

El ciclo continuará el martes 19 de mayo a las 19 horas con la escritora gallega Cristina Sánchez-Andrade, una de las voces más sólidas y reconocidas del panorama literario actual, cuyas obras han sido traducidas a múltiples idiomas.

Galardonada con prestigiosos reconocimientos como el Premio Sor Juana Inés de la Cruz y el Premio Setenil al mejor libro de cuentos, además de haber sido finalista del Premio Herralde de Novela, la autora presentará su nueva obra Vida Insecta de la editorial Anagrama.

Un encuentro diseñado para desgranar el proceso de creación de una obra de principio a fin y el peso de la palabra exacta en la narrativa contemporánea. Una búsqueda de la precisión y el uso de la prosa como vehículo para evocar ideas y sentimientos en el lector.

El ciclo llegará a su fin el jueves 28 de mayo a las 19 horas con una jornada centrada en la narrativa y la estructura, con la presentación de la nueva obra de la autora italiana Nicoletta Verna, L'inverno delle stelle.

Este encuentro estará presentado por el escritor David Uclés, reciente ganador del Premio Nadal y una de las figuras más destacadas de la literatura actual. Una charla en la que se abordará el arduo proceso de alcanzar la absoluta redondez de una obra literaria con proyección internacional, cerrando así un viaje sensorial único entre páginas, escenas de película y copas de vino.

Una experiencia sensorial completa que reivindica el valor del tiempo, la pausa y el trabajo detrás de cada obra, ya sea literaria, cinematográfica o enológica.

A través de este diálogo entre los trazos de un storyboard, la expresión literaria y la arquitectura de la novela contemporánea, Bodegas Montecillo y La Mistral invitan a redescubrir cine y literatura acompañados de una copa de vino.

Todas las charlas del ciclo "Entre barricas e historias con Bodegas Montecillo" se llevarán a cabo en la librería La Mistral (Travesía del Arenal, 2, Madrid) y contarán con entrada libre hasta completar aforo.