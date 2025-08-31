Bodegas Murua (Masaveu Bodegas) y Bodegas Aiurri (Alma Carraovejas) se incorporan a Asociación de Bodegas por la Calidad

LOGROÑO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Bodegas por la Calidad (ABC) - formada por Bodegas Martínez Lacuesta, La Rioja Alta, S.A., Bodegas Muga, Gómez Cruzado, Castillo de Cuzcurrita, Torre de Oña, Valenciso, Bodegas Valdemar, Bodegas Miguel Merino y, recientemente, Bodegas Macán (Bodegas Benjamin de Rothschild & Vega Sicilia), acaba de añadir dos socios a su organización.

Se trata de Bodegas Murua del grupo vitivinícola Masaveu Bodegas, situada en Elciego y Bodegas Aiurri, la bodega de Rioja perteneciente a Alma Carraovejas, ubicada en Leza.

Bodegas Murua, que forma parte de las bodegas de la familia Masaveu desde 1974 siendo la primera de este gran grupo vitivinícola, es un ejemplo de equilibrio entre tradición e innovación. Posee viñedos de bajo rendimiento, algunos de más de 60 años, y una filosofía centrada en la calidad máxima.

Murua elabora sus elegantes tintos marcados por largas y cuidadas crianzas en barrica y botella con uvas procedentes exclusivamente de viñedos propios, reflejando la esencia del terruño de la zona. La bodega está diseñada para recibir y seleccionar manualmente cada racimo, manteniendo viva la artesanía del proceso.

Aiurri significa carácter, fuerza e identidad en euskera. Es el proyecto en Rioja de Alma Carraovejas. Una bodega que trabaja pequeñas parcelas de viñedo viejo con diferentes altitudes, orientaciones y estructura de suelos, poniendo en valor y recuperando el viñedo centenario de Leza, con el objetivo de convertirla en una localidad de referencia en la DOCa.

Gracias a su riqueza varietal, consiguen vinos de carácter que atrapan la esencia del terroir. Un compromiso con el paisaje, la cultura vitícola, el patrimonio y su gente.

Ambas bodegas vienen a sumarse al proyecto de la Asociación y fortalecen la visión y el modelo promovido por ABC para la Denominación: la visión de un Rioja basado en calidad y valor añadido que gana cada vez más respaldo entre las bodegas de referencia.

El objetivo de la Asociación es transformar Rioja desde dentro mediante políticas reales, coherentes y sostenibles.

Recientemente, la Asociación ha dado un paso decisivo hacia un nuevo modelo de desarrollo vitivinícola con la incorporación del 'criterio valor' en el sistema de representatividad de la Organización Interprofesional del Vino de Rioja (OIPVR), una medida impulsada por la Asociación ABC y que supone un reconocimiento al papel de quienes apuestan por la calidad, la creación de valor y la sostenibilidad económica de toda la cadena.

La Asociación continúa trabajando para que la consideración del valor en términos de prestigio, singularidad y calidad de los proyectos que la integran, aumente su representatividad efectiva dentro de la DOCa.

Con estas nuevas incorporaciones, la Asociación de Bodegas por la Calidad reúne ya a 12 prestigiosas bodegas, afianzando su carácter de asociación abierta, diversa y con vocación de mejora colectiva. Dialogando, aportando y contribuyendo al futuro de Rioja con honestidad y espíritu constructivo.

Sin dividir, sino sumando, convencida de que Rioja no es solo un referente histórico, sino una forma de seguir construyendo excelencia.

SOBRE LA ASOCIACIÓN DE BODEGAS POR LA CALIDAD.

Fundada en 2002, la Asociación de Bodegas por la Calidad reúne a 12 bodegas emblemáticas de la DOCa Rioja comprometidas con un objetivo común: la excelencia.

Con una cuota de mercado del 6% -incluyendo marcas de gran valor y peso histórico dentro de la Denominación- y presencia en 129 países, representa una voz relevante y activa en el sector.

Su labor se centra en impulsar la calidad del vino de Rioja a través de políticas reales, coherentes y sostenibles, siempre con un profundo respeto por el viñedo y el entorno natural. Mejor Rioja. Más Rioja.