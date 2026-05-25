Bomberos del Ayuntamiento de Logroño sofocan el fuego que ha quemado tres contenedores en San Román de Cameros

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LOGROÑO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Ayuntamiento de Logroño han sofocado el fuego que ha quemado, a las 15,13 horas, tres contenedores en San Román de Cameros, según ha informado el SOS Rioja 112.

Ha sido un particular el que ha dado aviso del incendio en los contenedores de basura en la carretera LR-250 en San Román de Cameros.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha dado aviso a Guardia Civil y se han movilizado Bomberos de Logroño. Éstos últimos han informado que se han quemado tres contenedores, el de basura orgánica, el de plástico y el de vidrio.